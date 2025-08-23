İSTANBUL 29°C / 21°C
Ekonomi

50 milyon dolar borç ödendi! THK için yeni karar

Türk Hava Kurumu Başkanı Kemal Yurtnaç, 100 yıl önce kurulan kurumun dernek yapısının işleyişe uygun olmadığını, vakfa dönüştürülmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı. Yurtnaç, 'Göreve geldiğimizde kurumun 140 milyon dolar borcu vardı. Tasarruf tedbirlerine başvurduk. Borcu 90 milyon dolara kadar indirdik.' dedi.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:41

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'i ziyaret etti. Yurtnaç, göreve geldikten sonra yapılan işlemler hakkında bilgi verdi.

Yurtnaç, "Göreve geldiğimizde kurumun 140 milyon dolar borcu vardı. Tasarruf tedbirlerine başvurduk. Öncelikle kurumun 8 şirketinden zarar eden 3 şirketini kapattık. Şirketlerdeki kayıp-kaçakları önlemek için ciddi tedbirler aldık. Böylece borcu 90 milyon dolara kadar indirdik. Bu borcu kapatmak için yeni projeler geliştiriyoruz" bilgisini verdi.

Melik Yiğitel-Kemal Yurtnaç

HANTAL YAPISI VAR

Kemal Yurtnaç, kurumun sürekli sorunlarla gündeme gelmesinde idari yapısının da etkili olduğunu söyledi. Yurtnaç, "Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ve Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan bir kurumun dernek olarak faaliyet göstermesi uygun değil. Hantal bir delege yapısı var. Şirketleri olan bir dernek olmaz. En uygun yapı vakıftır. Bunun için çalışma da başlattık. Kurumu mütevelli heyet yönetmeli. Mütevelli heyetin içinde havacılıkla ilgili STK temsilcileri, 7 bölgeden hayırseverler de olmalı" dedi.

  • Türk Hava Kurumu
  • vakıf
  • Kemal Yurtnaç

