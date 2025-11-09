İSTANBUL 23°C / 14°C
9 Kasım 2025 Pazar
  • 500 bin konutta başvurular başlıyor! İki yöntemi var
Ekonomi

500 bin konutta başvurular başlıyor! İki yöntemi var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük konut seferberliği Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlıyor.

9 Kasım 2025 Pazar 09:44
500 bin konutta başvurular başlıyor! İki yöntemi var
Yüzyılın Konut Projesi başvuruları yarın başlıyor. Başvurular TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacak.

Proje kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilerek dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sağlanacak. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından proje takvimine ilişkin paylaşım yaptı.

İKİ YÖNTEM VAR

Paylaşımda başvuruların banka şubeleri ya da e-Devlet üzerinden üzerinden yapılacağı belirtildi. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım şubeleri, yetkili banka şubeleri aracılığıyla başvuruların alınacağı kaydedildi. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için ilk 5 günde; T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvuru alınacak. Başvurunun yapılacağı 10 Kasım'da TCKN'nın son rakamı '0' olan, 11 Kasım'da son rakamı '2', 12 Kasım'da son rakamı '4', 13 Kasım'da son rakamı '6', 14 Kasım'da ise son rakamı '8' olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

Popüler Haberler
