Yalova'da üretim yapan Akkök Holding, yerlileşme ve stratejik yatırımlara odaklandı. Yüksek katma değerli ürünlerle ihracatını artırmayı ve teknolojide yerlileşmeyi hedefleyen holding bu yıl 500 milyon dolar yatarım yapacak. Yapılacak stratejik yatırım hamlelerinin başında ise holding iştiraklerinden Aksa Akrilik'in ürettiği ve savunma ve otomotiv gibi kritik sektörlerde kullanılan özel bir elyaf ile Akkim Kimya'nın ilk yerli epoksi reçine üretim tesisi geliyor.

Düzenlediği basın toplantısında bugüne kadar 957 adet Ar-Ge projesi başlattıklarını belirten Akkök Holding CEO'su İhsan Gökşin Durusoy, kimya ve ileri malzemeler alanında dışa bağımlılığı azaltacak stratejik üretimlere odaklandıklarını söyledi. Durusoy "Ar-Ge çalışmalarımızın somut çıktılarından biri olan Aksa Akrilik'in 'ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen' elyaf üretimi, bu yıl devreye alınacak Mithra yatırımıyla 350 ton/yıl kapasiteye sahip olacak. 20 milyon dolara mal olacak bu yatırım, savunma, otomotiv ve teknik tekstil gibi kritik sektörlerde dışa bağımlılığın azaltılması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

KAAN'A DA MALZEME

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Biyobazlı ilk reçineyi üreteceklerini de anlatan Durusoy TUSAŞ'la KAAN'da kullanılacak karboneylaf malzemesi için Ar-Ge ortaklığı yaptıklarını hatırlattı. Durusoy "Karbon elyafı malzemesi ayrıca rüzgar santrallerine de satıyoruz. Üretimimiz arasında Roketsan füzelerinin ucundaki malzeme de var" dedi.

Aynı doğrultuda, Akkim Kimya'nın da 150 milyon Euro yatırımla Türkiye'nin ilk yerli epoksi reçine üretim tesisini kurduğunu aktaran Durusoy, "Bu malzeme de hidrojent tanklarının üretiminde kullanılacak. 2025'te ilk fazı devreye alınacak olan bu tesis, yıllık 150-200 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek ve cari açığın azaltılmasına katkı sunacak" ifadelerini kullandı.

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