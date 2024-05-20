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Ekonomi

500 milyon dolarlık ticaret hedefi! Bakan Bolat: Birlikte çalışmayı teyit ettik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo ile yaptığı görüşmeyi değerlendirerek, 'Görüşmemizde, 500 milyon dolar ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda birlikte çalışma hedefimizi teyit ettik.' ifadesini kullandı.

AA20 Mayıs 2024 Pazartesi 16:55 - Güncelleme:
500 milyon dolarlık ticaret hedefi! Bakan Bolat: Birlikte çalışmayı teyit ettik
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Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye'yi ziyaret eden Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Diallo ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Konuk bakanla ikili ticaret ve yatırım ilişkilerindeki gündem konularını istişare ettiklerini bildiren Bolat, "Görüşmemizde, 500 milyon dolar ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda birlikte çalışma hedefimizi teyit ettik." değerlendirmesini yaptı.

Bolat, görüşmede, Mali'nin öncelikli gördüğü tekstil ve gıda işleme sektörlerindeki yatırım imkanlarıyla Türk firmalarının Mali piyasasına yönlendirilmesi konularını da ele aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Mali'deki müteahhitlik projelerinde ülkemiz firmalarının alabilecekleri rol üzerinde durduk. Ülkemizin son 20 yılda Afrika'da artan yatırım ve ticareti paralelinde Mali'ye daha fazla yatırım yapılması, bu kapsamda özel sektörümüzün ziyaretlerle önümüzdeki dönemde Bamako'daki fırsatları ele alması konularını gündemimize aldık."

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