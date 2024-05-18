500 milyon dolarlık Türk fonu kuruluyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir sayfa açıldı

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler tarafından kurulan Türk Yatırım Fonu'nun Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Yatırım Fonu Başkanı Bağdad Amreyev, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Nurlan Baybazarov, Özbekistan Yatırım, Endüstri ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev, Türk Yatırım Fonu Genel Müdürü Ramil Babayev ve üye ülke temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen ilk oturumda kurulun dönem Başkanı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olurken Fon Genel Müdürlüğü'ne ise Azerbaycanlı temsilci Ramil Babayev getirildi.

"HEDEFİMİZ, TÜRK DÜNYASINI HER ALANDA GÜÇLENDİRMEK"

Fon'un ilk faaliyetlerine ilişkin önemli kararların alındığı oturumun ardından toplantının ikinci oturumuna geçildi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Müşterek çabalarımız sayesinde Aile Meclisimiz, kurumsal yapısını sağlamlaştıran, uluslararası arenada takip edilen ve üçüncü ülkelerin işbirliği yapmak istediği güçlü ve saygın bir teşkilat haline gelmiştir. Hedefimiz, Türk Dünyası'nı her alanda güçlendirmek ve farklı sınamalar karşısında daha dayanıklı hale getirmektir. 2022 verileriyle baktığımızda 170 milyonu aşan genç ve dinamik nüfusumuz bir nüfusa sahibiz. 1.2 trilyon doları aşan ticaret hacmimiz var. 1.5 trilyon doları aşan bir milli gelir büyüklüğümüz var. Büyük bir kültürel mirasa sahibiz ve büyük atılımlar yapmak için sağlam bir temelimiz, zeminimiz var" dedi.

"TÜRK DEVLETLER TOPLULUĞU, SADECE LİDERLERİN BİR ARAYA ELDİĞİ BİR YAPI OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR"

Yılmaz, "İstanbul merkezli Türk Yatırım Fonu son yıllardaki somut atılımlarımızın başında gelmektedir. Türk Devletler Topluluğu sadece liderlerin bir araya geldiği bir yapı olmaktan çıkmış, bugün artık her alanda işbirliğinin geliştiği, derinleştiği bir teşkilata dönüşmüştür. Dün de Sosyal Politikalardan sorumlu bakanlar toplantısına katıldım. Orada da ne kadar etkili bir toplantı olduğunu bizzat görmüş oldum. Ekonomik alandan sosyal alana kültürel alana dış politikaya varıncaya kadar her konuda derinleşen bir teşkilat olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

"FON'UN SERMAYESİ DİĞER YATIRIMCILARI ÇEKEREK DAHA DA ARTACAKTIR"

Fon'a ilişkin sayısal verilere ve hedeflere de değinen Yılmaz, "Fonun başlangıç sermayesini 500 milyon ABD dolar olarak belirledik. Bu sermaye tabanı; etkili projeler, güçlü kurumsal yapı ve şeffaf iş modeliyle birlikte, diğer yatırımcıları çekerek daha da artacaktır. Özellikle, diğer uluslararası ve bölgesel kalkınma kuruluşlarının ve özel sektörün kaynaklarının mobilize edilmesini öngörüyoruz. Türk Yatırım Fonu, uluslararası ve ulusal finans ve kalkınma kurumlarının yanı sıra ticaret odaları ve özel kuruluşlarla da işbirliği içerisinde faaliyet gösterecektir. Fon'un bölge içi ticaretin teşvik edilmesi suretiyle işbirliğinin daha da geliştirilmesine ve bu kapsamda üye ülkelerin ekonomilerine önemli katkılar sunacağına ve yeni fırsatlar yaratacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"FON, ÖNEMLİ BİR KATMA DEĞER SUNACAK VE ÜLKELERİMİZİ BİRBİRİNE DAHA DA YAKINLAŞTIRACAKTIR"

Fon'un, Türk devletlerinin iş birliğine katkısını hatırlatan Yılmaz, "Fon, sınai üretim, altyapı, ulaştırma, tarım, bilgi ve iletişim teknolojileri ile turizm dahil olmak üzere karşılıklı fayda sağlayacak kalkınma projelerini desteklemek suretiyle önemli bir katma değer sunacak ve ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştıracaktır. İşletmelerin faaliyetlerini diğer kardeş Türk devletlere genişletmeleri için değerli fırsatlar sunacak ve daha fazla ticaret ve yatırım ortaklığı kolaylaştıracaktır. Fon, altyapı, yenilenebilir enerji, tarım ve turizm alanlarındaki yatırımları finanse edecek ve KOBİ'leri destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

"TÜRK YATIRIM FONU TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞIR BİR SAYFA AÇMIŞTIR"

Türk devletlerinin bu ortak girişiminin aynı zamanda gelecek nesilleri için bir adım olduğunu belirten Yılmaz, "Bu başarı Türk Dünyası olarak hepimizin ortak başarısıdır. Türk Yatırım Fonu Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir sayfa açmıştır; Ülkelerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Fonu, gelecek nesillere umut ve refah aşılayan bir başarı öyküsü haline getirmek için kararlılıkla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Güzel faaliyetleri sürdürmek önemlidir ama iyi bir başlangıç çok çok kıymetli. Başarının özü iyi başlamakla ilgili. İyi başlayıp başarılı olduğumuzda inanıyorum ki önümüzdeki dönem yepyeni fırsatlar açılacaktır" dedi.

ORTAK METİNLER İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasının ardından Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu'nun kararlarına ilişkin imza törenine geçildi. Türk Yatırım Fonu Başkanı Kazakistanlı diplomat Bağdad Amreyev ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ortak metinleri imzaladı. Ardından ise tüm katılımcılar birlikte aile fotoğrafı çektirdi.