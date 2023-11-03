İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2023 Cuma / 20 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4054
  • EURO
    30,2358
  • ALTIN
    1816.27
  • BIST100
    7627.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

52 il birbirine bağlanacak! Tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 52 ili birbirine bağlayacak 2053 Ulaştırma Master Planı çerçevesi hakkında açıklamada bulundu. YHT ile seyahat eden yolcu sayısının 80 milyona yaklaştığını belirten Bakan Uraloğlu, '52 ilimizi daha birbirine bağlayacağız. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir ile Ankara-Bursa YHT hatlarında yapım çalışmalarımız devam ediyor.' dedi.

AA3 Kasım 2023 Cuma 12:02 - Güncelleme:
52 il birbirine bağlanacak! Tarih belli oldu
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerle (YHT) bugüne kadar 79 milyon 581 bin vatandaşa hızlı, konforlu, ekonomik ve güvenli seyahat imkanı sunduklarını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2009'da Ankara-Eskişehir, 2011'de Ankara-Konya, 2014'te Ankara-İstanbul, 2022'de Konya-Karaman YHT hatlarını açtıklarını belirterek, son olarak 27 Nisan'da Ankara-Sivas YHT Hattı'nı vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade etti.

Türkiye'nin, YHT teknolojisi kullanan dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ıncı ülke konumuna yükseldiğine işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Yüksek hızlı trenler, mesafeleri kısaltarak vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor. Yüksek hızlı tren hatlarımızı yaygınlaştırmak için çalışmalarımız hız kesmeden sürdürüyoruz. 2053 Ulaştırma Master Planı çerçevesinde YHT hatlarıyla 52 ilimizi daha birbirine bağlayacağız. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir ile Ankara-Bursa YHT hatlarında yapım çalışmalarımız devam ediyor."

Uraloğlu, YHT'lere ilginin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, yüksek hızlı trenlerin 11 ile doğrudan, 9 ile de bölgesel ve otobüs bağlantısıyla hizmet verdiğini anlattı.

Bakan Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenlerimizle bu zamana kadar taşınan yolcu sayımız 80 milyona yaklaştı. Şu ana kadar 79 milyon 581 bin vatandaşımıza hızlı, konforlu, ekonomik ve güvenli seyahat imkanı sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

  • YHT seyahatleri
  • Bağlantı çalışmaları
  • ulaşım planı
  • hızlı tren
  • altyapı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.