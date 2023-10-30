İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2384
  • EURO
    29,9017
  • ALTIN
    1815.81
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 5,4 milyar metreküplük mutabakat: Cezayir ve Türkiye ortaklığı genişletiyor
Ekonomi

5,4 milyar metreküplük mutabakat: Cezayir ve Türkiye ortaklığı genişletiyor

Cezayir'in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach ile Türkiye Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), sıvılaştırılmış doğal gaz alım-satım sözleşmeleri ve ortaklığı genişletme yolları çerçevesinde uzun vadeli ticari ilişkileri görüştü. Yapılan açıklamayla Cezayir'in Türkiye'ye yıllık 5,4 milyar metreküpe ulaşan miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine ilişkin sözleşmeyi 2024 yılına kadar uzatma kararı aldığı vurgulandı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 00:17 - Güncelleme:
5,4 milyar metreküplük mutabakat: Cezayir ve Türkiye ortaklığı genişletiyor
ABONE OL

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, Sonatrach Genel Müdürü Reşit Haşişi ile BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan'ın Cezayir'de bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede iki tarafın Sonatrach ile BOTAŞ arasında sıvılaştırılmış doğal gaz alım satımına ilişkin sözleşmeler çerçevesinde mevcut uzun vadeli ticari ilişkileri ele aldığı kaydedildi.

Tarafların ilişkilerini güçlendirme konusunda mutabakata vardıklarına vurgu yapılan açıklamada, Haşişi ile Fidan'ın bu vesileyle ortaklıklarını genişletme ve yeni iş imkanlarını keşfetme konusunda görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Sonatrach'ın 1988 yılından bu yana BOTAŞ'a sıvılaştırılmış gaz tedarik ettiği hatırlatılarak, Cezayir'in 2020 yılında Türkiye'ye yıllık 5,4 milyar metreküpe ulaşan miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine ilişkin sözleşmeyi 2024 yılına kadar uzatma kararı aldığı vurgulandı.

Sonatrach Genel Müdürü Haşişi, geçen hafta, İtalya'daki bir enerji konferansında şirketin gaz üretiminin 130 milyar metreküp olduğunu, bunun 45 milyarının iç tüketime, geri kalanının ise ihracata ayrıldığını söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.