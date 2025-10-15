54 ülkeden 3 bin iş insanı İstanbul'a geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılım gösterecek

Ticaret Bakanlığı, 2003 yılından bu yana uygulanan Afrika stratejisi çerçevesinde Türkiye'nin Afrika ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine öncelik veriyor. Bu çerçevede 2016 yılından bu yana en üst düzeyde ve yoğun katılımla düzenlenen "Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu"un beşincisi 16-17 Ekim tariflerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı forum, Türkiye ile 54 Afrika ülkesi ile bölgesel kuruluşlardan bakan, bakan yardımcısı ve genel sekreter seviyesinde üst düzey kamu temsilcileri ile 3 bin kadar özel sektör temsilcisini bir araya getirecek. Bu yıl foruma G20 dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile de katılacak. Ayrıca forumda düzenlenecek tematik Bakanlar Toplantısı'nın yanı sıra sektörel panellerde kıta ile ilişkilere yön verecek tartışmalar gerçekleştirilecek.

Forum, küresel ekonomik belirsizliklerin ve siyasi gerilimlerin yoğun biçimde yaşandığı, korumacı ticaret uygulamalarının sıklıkla gözlendiği, kural bazlı uluslararası ticaret sisteminin dönüşümden geçtiği bir dönemde Türkiye ile Afrika arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi açısından önemli bir rol üstleniyor. Bu doğrultuda "Küresel Ekonomik Belirsizlikte Yol Almak: Türkiye-Afrika Ortaklığının Güçlendirilmesi" ana başlığı altında gerçekleştirilecek forumda, Afrika ile ortak hedef doğrultusunda öncelikli konulara dair somut ve uygulanabilir çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor. Türkiye ve Afrika'dan kamu, özel sektör ve STK'lardan en üst düzey yetkin panelistlerin katkılarıyla gıda güvencesi, altyapı finansmanı, teknoloji ve dijital imalat, ilaç ve tekstil değer zincirleri, enerji ve madencilik, lojistik ve sivil havacılık sektörleri ön planda olacak.

Forumda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Ormancılık Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sektörel panellerde Afrikalı bakanlarla birlikte forum katılımcılarına hitap edecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da forumda gerçekleştirilecek "Kadın Liderliği ve Girişimcilik Diyaloğu" oturumunda ekonomide kadınların artan rolünün Türkiye ve Afrika'nın kalkınmasına desteğini güçlendirecek politikalara değinecek.