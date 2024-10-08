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Ekonomi

Bakın en çok ne damga vurdu? 55 il ihracatta gaza bastı

Ticaret Bakanlığı, ocak-eylül döneminde 27 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ve 55 ilde dış satımın arttığını bildirdi.

AA8 Ekim 2024 Salı 10:49 - Güncelleme:
Bakın en çok ne damga vurdu? 55 il ihracatta gaza bastı
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Bakanlık, eylül ayına ilişkin illere göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre İstanbul eylülde 4 milyar 746 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azaldı. İstanbul'u, 2 milyar 906 milyon dolar ve yüzde 12,8 artışla Kocaeli, 1 milyar 627 milyon dolar ve yüzde 25,5'lik azalışla İzmir takip etti.

- İSTANBUL İHRACATINA "KIYMETLİ TAŞ" DAMGASI

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı 788 milyon 970 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 541 milyon 229 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı, 473 milyon 303 bin dolarla kazanlar ve makineler izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 129 milyon 51 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 223 milyon 659 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 217 milyon 820 bin dolarla elektrikli makine, cihazlar ve aksamlar takip etti.

İzmir'in ihracatında demir çelik 207 milyon 737 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 177 milyon 736 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 163 milyon 249 bin dolarla kazanlar ve makineler geldi.

- İLK 3 İLİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

İstanbul'un ihracatında, 314 milyon 159 bin dolarla Almanya ilk sırada dikkati çekti. Bu ülkeyi 309 milyon 154 bin dolarla ABD ve 267 milyon 588 bin dolarla İngiltere izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 395 milyon 704 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 190 milyon 574 bin dolarla Almanya ve 187 milyon 765 bin dolarla Slovenya takip etti.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülkeler 180 milyon 77 bin dolarla Almanya, 117 milyon 687 bin dolarla ABD ve 88 milyon 387 bin dolarla İspanya oldu.

Ocak-eylül döneminde 27 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 55 il ihracatını artırdı.

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