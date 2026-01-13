56 bin genç çifte devlet desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün itibarıyla 56 bin 400 genç çiftimizin kredi ödemesini gerçekleştirdik" dedi.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı Ankara Hakimevinde düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı.

"AMACIMIZ AİLEYİ DAHA GÜÇLÜ, DAHA ETKİN VE DAHA İŞLEVSEL KILMAK"

Burada açılış konuşmasını yapan Bakan Göktaş, ailenin toplumun en önemli kalesi, nesilleri ve medeniyeti koruyan temel yapısı olduğunu aktararak, "Bu yapıyı koruyup ve güçlendirmek; hizmetlerimizi tekil başlıklar halinde değil, ortak hedeflerle ve birbirini tamamlayan bir bütün olarak yürütmekle mümkündür. Bu kurulu etkili kılan nokta ise şudur. Biz aynı aileye, farklı kapılardan ulaşan kurumlarız. Eğitim, sağlık, adalet, sosyal hizmet, güvenlik ve istihdam. Her biri aileye farklı hizmetler götürür. Kurul mekanizması ise aileye sunduğumuz hizmetleri koordineli bir şekilde yürütmemizi sağlar. Bu nedenle, Koordinasyon Kurulumuz esasında; kurumlarımızın kendi sorumluluk alanlarında sonuç üretmeye odaklanan bir çalışma zeminidir. Amacımız ise, ülkemizin en önemli sosyal kapasitesini oluşturan aileyi daha güçlü, daha etkin ve daha işlevsel kılmak" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANKİ GÜNDEMİMİZ AİLE ODAKLI POLİTİKALARIMIZI YERELDE DAHA HIZLI BİR ŞEKİLDE YAYGINLAŞTIRMAK"

Göktaş, aile odaklı politikaları yaygınlaştırma hedefinde olduklarını belirterek, "Türkiye'de aileler güçlendiğinde, pek çok alanda aynı anda değer üreten bir güce dönüşür. Şu anki gündemimiz ise, aile odaklı politikalarımızı yerelde daha hızlı bir şekilde yaygınlaştırmak. Bu kapsamda 81 ilimizde, yerel dinamiklere ve ihtiyaçlara göre şekillenen eylem planlarını tamamladık. Ancak, bu planların her ilde aynı disiplinle uygulanması ve aynı kalitede sonuç üretmesini önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Eylem planının sahada karşılık bulduğunu vurgulayan Göktaş, "Eylem planımızda bugün itibarıyla yüzde 42,22'lik gerçekleşme oranına ulaştık. Bunun yanı sıra il eylem planlarımızda 6 ay gibi kısa bir süre içinde gerçekleşme oranımız yüzde 23,83'lük ilerleme gösterdi. Bu tablo, eylem planımızı hayata geçirme kapasitemizin sahada karşılık bulduğunu açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN İTİBARIYLA 56 BİN 400 GENÇ ÇİFTİMİZİN KREDİ ÖDEMESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Aile yılında yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dinamik nüfus yapısını koruyacak politikaları kurumsal kapasitemizi güçlendirerek kalıcı hale getirdik. Türkiye'nin dört bir yanında 19 binden fazla faaliyet gerçekleştirdik. Ailelere ve evlenecek gençlere destek olmak amacıyla 2 bin 24 indirim anlaşması yaptık. Finansal destekler, eğitim programları, kültürel faaliyetler, dijital dönüşüm projeleri gibi pek çok alanda aileyi güçlendiren projeler hayata geçirdik. Gençlerimizin aile kurmalarına destek olmak üzere başlattığımız Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Fondan 70 bin 400 genç çiftimiz faydalanmaya hak kazandı. Bugün itibarıyla 56 bin 400 genç çiftimizin kredi ödemesini gerçekleştirdik."

"15 YAŞ ALTINA YÖNELİK SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNİ YAKIN ZAMANDA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Çocuklara daha güvenli bir dijital dünya sunmak istediklerine dikkati çeken Göktaş, "Bunun için 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini yakın zamanda hayata geçireceğiz" dedi.

"ŞUBAT AYINDA VİZYON BELGEMİZİ KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

"Aile ve Nüfus 10 Yılı"nda hedeflerinin politikalarını kalıcı hale getirmek olduğunu dile getiren Göktaş, "Şimdi önümüzde 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' bulunuyor. Bu yeni dönemde hedefimiz, politikalarımızı kalıcı hale getirmek. Hayata geçirdiğimiz politikaları ve projeleri yeni dönemde, daha köklü ve uzun vadeli perspektifle yaygınlaştıracağız. Bunun için hazırlıklarımızı tamamladık. Şubat ayında Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz tanıtım toplantısı ile vizyon belgemizi kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.