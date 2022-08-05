58 bin ton mısır taşıyan 3 gemi yola çıktı... Polarnet'in kaptanı Alibeyler, 24 Tv'ye son durumu anlattı

Ukrayna'dan hareket eden Panama, Malta ve Türk bayraklı gemi Polarnet, Rojen ve Navıstar gemileri toplam 58 bin ton mısır taşıyor. Türk Bayraklı "Polarnet" gemisinin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler, 24 Tv'ye konuştu.



POLARNET GEMİSİNİN KAPTANI AHMET YÜCEL ALİBEYLER, 24 TV'YE KONUŞTU

Emniyetli şekilde Ukrayna'dan ayrıldıklarını ifade eden Alibeyler, henüz dar bir koridordan ilerlediklerini belirtti. Polarnet'te 12 bin ton dökme mısır taşıdıklarını söyleyen Alibeyler, güvenli toplanma bölgesinde diğer üç gemi ile bir araya geldiklerini ve kılavuzluk eden bir Ukrayna gemisiyle ilerlediklerini anlattı.

Dar ayakları atlatarak ilerlediklerini ifade eden Alibeyler, "Romanya sınırına geldiğimizde bu dar noktalar bitmiş olacak. Ondan sonra ana ayak olan İstanbul Boğazı'na doğru ilerleyeceğiz. 3 gemi de öncelikli İstanbul Koordinasyon Merkezi'ne bağlı, İstanbul Boğazı'na gelecek ve orada denetimler gerçekleştirilecek. Gemi kontrollerinden sonra izin alan gemiler kendi rotalarına ilerleyecek." dedi.

6 GEMİ DAHA YOLA ÇIKACAK

Ukrayna limanlarından 24 Şubat'tan bu yana çıkamayan Türk bayraklı POLARNET ile Türk sahipli NAVİSTAR gemileri Türkiye'ye doğru seyre başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "24 Şubat'tan beri Ukrayna limanlarından çıkamayan Türk bayraklı POLARNET ile Türk sahipli NAVİSTAR gemilerimiz limanlardan ayrılarak ülkemize doğru seyre başladı. Tahıl koridoru ile açılan Ukrayna limanlarında bulunan diğer 6 gemimiz de en yakın zamanda ayrılacaklar." ifadesi kullanıldı.