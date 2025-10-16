İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8595
  • EURO
    48,9078
  • ALTIN
    5694.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 5G ihalesi sonuçlandı! En yüksek teklifi verdiler
Ekonomi

5G ihalesi sonuçlandı! En yüksek teklifi verdiler

BTK Başkanı Karagözoğlu yetkilendirme ihalesi yapılan 5G'nin Türkiye genelinde 1 Nisan 2026'da kullanıma sunulacağını bildirdi. 5G altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesine yönelik teklif dosyaları, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, TTMobil İletişim Hizmetleri AŞ (Türk Telekom) ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ temsilcileri tarafından İhale Komisyonuna teslim edildi. 5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
5G ihalesi sonuçlandı! En yüksek teklifi verdiler
ABONE OL
5G Mobil Elektronik Haberleşme Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerin Sunulmasına İlişkin Yetkilendirme İhalesi, BTK'de yapıldı.

5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen ihale öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, hazırlıklar hakkında komisyon üyelerinden bilgi aldı.

İhaleye katılan Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone temsilcileri, İhale Komisyonuna teklif dosyalarını teslim etti.

İhale, iki farklı bantta, her bir frekans paketi için belirlenen asgari değerler üzerinden 11 frekans için gerçekleştirilecek.

700 MHz ve 3,5 GHz bantlarında toplam 400 MHz'lik frekans kaynağının asgari değer toplamı KDV hariç yaklaşık 2 milyar 125 milyon dolar olacak.

İhalede öncelikle isteklilerin kapalı teklifleri açılacak ve ihale açık teklif usulü ile devam edecek. Bu aşamada isteklilerden sözlü teklifleri istenecek.

İhale sonucunda oluşan bedel, BTK tarafından hazırlanacak ihale şartnamesinde belirlenen usulle, ihaleyi kazananlar tarafından 3 eşit taksitte ödenecek.

Taksitlerin vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödeme yapılmayan miktar ve süre için yıllık yüzde 7,93'ün iki katı kadar gecikme faizi uygulanacak. Ödemenin vade tarihinden en fazla 30 gün içinde belirtilen faiz oranı ile yapılmaması halinde ise BTK tarafından ilgili yetkilendirmenin fesih sürecine ilişkin işlemler başlatılacak.

Ayrıca 30 Nisan 2029'da sona erecek mevcut yetkilendirmelerin 5G ihalesi kapsamına dahil edilebilmesi için işletmeciler, her yıl brüt satışlarının yüzde 5'i oranında ödeme yapacak.

Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek.

İhalenin ardından tahsis edilecek frekanslardan 1 Nisan 2026'dan itibaren yeni teknolojiyle hizmet sunumuna başlanabilecek.

İhaleye çıkılacak frekanslara ilişkin asgari değerler şöyle:

Paket AdıFrekansBant Genişliği (MHz)Asgari Bedel (ABD Doları)Geçici Teminat (ABD Doları)
A1700 MHz FDD2x10425.000.00021.250.000
A2700 MHz FDD2x10425.000.00021.250.000
A3700 MHz FDD2x10425.000.00021.250.000
B13.5 GHz TDD1x80200.000.00010.000.000
B23.5 GHz TDD1x80200.000.00010.000.000
B33.5 GHz TDD1x80200.000.00010.000.000
B43.5 GHz TDD1x2050.000.0002.500.000
B53.5 GHz TDD1x2050.000.0002.500.000
B63.5 GHz TDD1x2050.000.0002.500.000
B73.5 GHz TDD1x2050.000.0002.500.000
B83.5 GHz TDD1x2050.000.0002.500.000
TOPLAM
4002.125.000.000106.250.000

  • BTK Başkanı
  • 5G ihalesi
  • 1 Nisan 2026
  • Kullanıma sunulacak

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.