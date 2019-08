5G ile hızlanan dünyanın verisini Türkiye saklayacak

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 5G’yi kullanan değil teknolojisini de üreten ülke olmak için çalışmalarını sürdürüyor. 2 saat süren bir filmin 7 saniyede indirilmesini sağlayacak hızı getiren 5G ile beraber artacak film, fotoğraf ve şirket verileri için de depolama alanı gerekecek. Yine nesnelerin interneti ile ev eşyaları birbiriyle konuşacak ayrıca endüstri 4.0 ile fabrikalardaki robotlar dijital hale gelecek. Bu veriler de saklanmaya ihtiyaç duyarken, öte yandan verilerin işlenerek yeni alanlarda kullanılması da zorunlu hale gelecek. Bu ihtiyacı öngören Turkcell de, 2 milyar TL yatırımla 7’si kurumsal müşterileri için 33 veri merkezi açtı.

HİZMETE BAŞLADIK

Star’a konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye’nin veri merkezi konusunda yurt dışına bağımlı olmayacağını aksine veri ihraç eden ülke olacağını belirtti. Erkan “Türkiye’nin Turkcell’i olarak, verimize sahip çıkıyor ve veri güvenliğini milli bir mesele olarak görüp bu alanda çalışmaları sürdürüyoruz. Dünya standartlarında yeni nesil veri merkezleri inşa ediyoruz. 2016’da Gebze Veri Merkezi, geçen yıl da 14 bin 500 metrekare tesis, 2 bin 400 metrekare beyaz alan büyüklüğüne sahip İzmir Veri Merkezi’ni hizmete sunduk. Bu yıl Ankara’da, 2020’de Çorlu’da veri merkezlerimizi tamamlayarak bu alanda 2 milyar TL’yi aşan bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

ANKARA’YA AÇILIYOR

Türkiye’nin verisinin ülkede kalması gerektiğini belirten Erkan “Geçen hafta İstanbul Tepebaşı’ndaki mağazamızda yaptığımız hız testinde, Turkcell 5G pilot altyapısı üzerinde ticari 5G cep telefonu kullanılarak saniyede 2.28 Gbps hızına erişip dünya rekoru kırdı. 7 saniyede 2 saat süren bir filmi indirmeyi sağlayabilen bu hız, geleceğin de ne kadar hızlı ilerleyeceğinin habercisi. Türkiye’de ürettiğimiz verinin büyük bir kısmı maalesef Türkiye dışında depolanıyor. Dünya standartlarında yeni nesil veri merkezleri inşa ediyoruz. 2016’da Gebze Veri Merkezi, geçen yıl da 14 bin 500 metrekare tesis, 2 bin 400 metrekare beyaz alan büyüklüğüne sahip İzmir Veri Merkezi’ni hizmete sunduk. Bu yıl Ankara’da, 2020’de Çorlu’da veri merkezlerimizi tamamlayarak bu alanda 2 milyar TL’yi aşan bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Veri merkezlerinin özellikle kurumlar için hayati öneme sahip olduğunu anlatan Murat Erkan “Yeni grup şirketimiz Turkcell Dijital İş Servisleri’yle bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zekâ çözümleri dahil, tek noktadan uçtan uca dijital sektörel hizmetler sunuyoruz” dedi.

GÜVENLİK FAALİYETİ

“Turkcell olarak şirketlere sıfır yatırım maliyetiyle uçtan uca üst düzey siber güvenlik hizmeti sunuyoruz” diyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Kurduğumuz yeni merkezimizi hayata geçirdik. Merkezimizin üstün teknolojik altyapısının yanı sıra 7/24 esasına göre çalışan profesyonel ekiplerimizle şirketleri siber ataklara karşı koruyarak, sistem kesintilerinin önüne geçmiş oluyoruz. Böylece şirketlerimizin gereksiz kayıplarının önüne geçerek olası maddi kayıpları da engellemiş oluyoruz” dedi.

HER SENE 30 GENCE UZMANLIK FIRSATI VAR

Siber güvenliğin çok önemli olduğunu anlatan Erkan “Siber Güvenlik Operasyon Merkezimiz en prestijli sertifikalardan Forum of Incident Response Security Teams - Olay Müdahale Güvenlik Ekibi Forumu (FIRST) sertifikasıyla tescillendi.Türkiye’de bu sertifikaya sahip olan ilk şirket olarak, kamu kurumları için de güvenlik çözümleri üretebilecek bir altyapıya sahibiz. Ayrıca siber güvenlikte tek yatırımı tesise değil insan kaynağına da yapıyoruz. Buradaki amaç, yerli ve milli bilgi birikimimizi artırıp, Türkiye’nin siber güvenlik konusunda söz sahibi ülkelerden biri olmasına katkı sunmak. Bu amaçla, güvenlik eğitim sistemiyle her yıl 30 genci yetiştirip, bir kısmını şirketimizde istihdam ediyoruz” dedi.