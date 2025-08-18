5G'de tarihi göreve hazırız

Resmi Gazete'de önceki gün yayımlanan kararname ile 5G yetkilendirmelerine ilişkin frekans ihalelerinin asgari bedelleri duyurulurken Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Turkcell'in 5G dönemine tamamen hazır olduğunu söyledi. Koç "Türkiye'nin lider teknoloji şirketi Turkcell olarak, başta iş hayatı ve farklı endüstri kolları olmak üzere hayatın her alanında dönüştürücü etkileri olacak 5G için tüm hazırlıklarımızı tamamladık.

Türkiye'yi ilk 'alo' ile tanıştırdık. 5G denildiğinde de akla gelen ilk operatör yine Turkcell olacak" dedi. Dr. Koç "Bu tarihi göreve hazırız ve talibiz. Bugüne dek 28 milyar doları aşan toplam yatırımımız, ülkemizin dijital geleceğine verdiğimiz önemin en somut göstergesidir. Yerli mobil altyapımızın ana taşıyıcı kolonuyuz. Şebekemizin büyük bir kısmı 5G'ye geçiş için modernize edilmiş, baz istasyonlarımızdaki fiberleşme oranı hızla artmıştır. Ayrıca yazılım tabanlı şebekemiz ve yapay zekâ ile kendi kendini optimize eden mimarimiz sayesinde 5G'nin gerektirdiği dinamik yapıya bugünden hazırız. Yeni baz istasyonlarını ağımıza eklemek üzere finansal planlamamızı da tamamlamış bulunuyoruz" diye konuştu.

400 MHZ FREKANS KULLANIMA AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi için hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, frekans bandına ilişkin asgari değerlerin belirlendiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak" dedi. Uraloğlu, Türkiye'de mobil haberleşme teknolojilerini artık 5G'ye taşıdıklarını belirterek, 5G'nin 4.5G şebekelerine göre 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacağını kaydetti.