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5G’ye en hazır operatör Türk Telekom

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 5G’ye teknik ve altyapı olarak en hazır operatörün kendileri olduğunu söyledi. Şirketin hedeflerini de açıklayan Önal  “Ülkenin her kesimine interneti eriştireceğiz” dedi. 

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Türk Telekom’da üç yıla yakın Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini başarıyla yürüten ve Temmuz ayı sonunda CEO görevine atanan Ümit Önal, basınla ilk buluşmasında Türk Telekom’un yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaştı. Şirketin bugün 30 bini aşkın çalışanı, 47 milyona ulaşan abonesiyle operasyonel başarısı ve artan kârlılığı, sağlam likidite yönetimi, girişimlere desteği ve teknolojik yatırımlarıyla istihdama ve ekonomiye fayda sağlayarak Türkiye’ye değer katmaya devam ettiğini ifade eden Önal, yeni dönemdeki önceliklerini; internet penetrasyonunu arttırma, 5G’yi destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırma, daha iyi bir müşteri deneyimi ve mobil başta olmak üzere tüm alanlarda sürdürülebilir abone kazanımı olarak sıraladı. 

DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYACAĞIZ 

Şirketin, 5G alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra fiber altyapı yaygınlığı bakımından 5G’ye en hazır operatör olduğunu vurgulayan Önal, “Başarısı son iki buçuk yıldır kanıtlanan mevcut stratejimize tam bir konsantrasyonla odaklanırken hedeflerimize ulaşma konusunda vites büyütüyoruz. Yeni dönemde, müşteri deneyimi ve internet penetrasyonu odağından ayrılmayarak hedeflerine çok daha hızlı koşan, kurumsal büyüklüğüne rağmen bir start-up heyecanı ile çalışan, teknoloji üretiminde dünya ile yarışan bir Türk Telekom göreceğiz. Türkiye’nin en çok aboneye sahip entegre operatörü konumumuzu yeni abone kazanımlarıyla güçlendirirken, bir yandan da ülkemizin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklanıp yurdun dört bir yanındaki çalışanlarımızın yoğun gayretleriyle 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı hızla yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. 

HEDEF YÜZDE 70’LER 

Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesi ve ilk on ekonomi arasında yer alabilmesi için dijitalleşme ve internet kullanımının yaygınlaşmasının Türkiye adına büyük önem taşıdığını ifade eden Önal, Türk Telekom olarak öncelikli ve en önemli hedeflerinin ayrım gözetmeksizin ülkenin her kesiminden mümkün olduğu kadar çok kişiyi internetle tanıştırmak ve Türkiye’de her kesimi gelişmiş ülkeler düzeyinde internet kullanan bir seviyeye çıkarmak olduğunu bildirdi. TÜİK verilerine göre Türkiye’deki internet kullanımının yüzde 48’den yüzde 72’ye ve BTK verilerine göre hane halkı internet penetrasyonunun yüzde 40’lardan yüzde 56’ya yükseldiğini aktaran Önal, “Yeni dönem yatırımlarımızın önceliği bu oranı Avrupa ortalaması olan yüzde 70’ler seviyesinin üzerine çıkarmak olacak” dedi. 

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