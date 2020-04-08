08 Nisan 2020 Çarşamba 17:34 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 17:34

'6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularının yanıtı araştırılıyor. Öyle ki, dar gelirli ve istenen şartları karşılayan vatandaşlar bir an önce 6 ay geri ödemesiz, 10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredi başvurusu yapmak istiyor. Haberimizden, 'Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz, ertelemeli 10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ve ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?' soruları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'dan 6 ay geri ödemesiz krediler için açıklama:

Koronavirüs önlemleri kapsamında kamu bankalarından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından aylık geliri 5 bin lira altında olanlara 10 bin liraya kadar geri ödemesiz kredi desteği vereceğini duyurmuş, binlerce kişi temel ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunmuştu. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'dan 6 ay geri ödemesiz krediler için yaptığı açıklama...

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Twitter hesabından paylaştığı video ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 ay geri ödemesiz kredi başvurularıyla ilgili de açıklamada bulundu. “5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz."dedi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

6 ay geri ödemesiz ve ertelemeli kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredi başvurusu nasıl yapılır?

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir.