6 ayda 245 bin yolcu Nuri Demirağ Havalimanı'nı kullandı

Verilere göre 2024'ün Ocak-Haziran döneminde 203 bin 644'ü iç hatlara, 3 bin 890'ı ise dış hatlara olmak üzere 207 bin 534 kişinin faydalandığı Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 2025'in ilk 6 ayında 239 bin 898'i iç hatlara, 5 bin 962'si ise dış hatlara olmak üzere toplam 245 bin 860 kişi faydalandı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan faydalanan yolcu sayısı 2025'in Ocak- Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 18, dış hatlarda yüzde 53 oranında arttı.

Bahsi geçen dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı bin 944, yük miktarı ise bin 909 ton olarak gerçekleşti.