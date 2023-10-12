6 ayda Türkiye'nin e-ticaret hacminde büyük artış

Ticaret Bakanlığının, bu yılın ocak-haziran dönemine ilişkin "Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)" verileri belli oldu.

AA muhabirinin verilerden yaptığı derlemeye göre, geçen yılın ilk 6 ayında e-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 18,5 iken söz konusu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 3,2 artarak yüzde 19,1 oldu.

Bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye'de e-ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109,7 artışla 652,7 milyar lira olarak hesaplandı.

Sipariş adetleri, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 2 milyar 556 milyona yükseldi. Perakende e-ticaret hacmi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 119 artışla 390 milyar liraya çıktı.

Ödeme yöntemleri bazında toplam e-ticaret hacminin yüzde 62,7'sini 409,3 milyar lirayla kartlı işlemler, yüzde 32'sini 209,3 milyar lirayla havale/EFT ve diğer ödemeler, yüzde 5,2'sini 34,1 milyar lirayla kapıda ödeme oluşturdu.

e-Ticarette yurt içi harcamaların payı yüzde 92,5'e çıkarak 603,7 milyar liraya ulaştı. Diğer ülkelerin Türkiye'deki e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalar yüzde 4,5 ile 29,4 milyar lira, Türk vatandaşlarının yurt dışından yaptığı alımlar yüzde 3 ile 19,6 milyar lira oldu.

Sektör bazında e-ticaret hacmi değerlendirildiğinde, beyaz eşya ve küçük ev aletleri 80,6 milyar lirayla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü, 48,9 milyar lirayla giyim, ayakkabı ve aksesuar, 38,7 milyar lirayla elektronik, 29,3 milyar lirayla hava yolları takip etti. Ardından da gıda ve süpermarket, seyahat-taşımacılık ve depolama, yemek ve konaklama sektörleri geldi.

e-Ticaret hacmi giyim, ayakkabı ve aksesuarda yüzde 145,1, elektronikte yüzde 136, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde yüzde 129,6, konaklamada yüzde 100,9, gıdada yüzde 69,4, yemekte yüzde 82,1, seyahat, taşımacılık ve depolamada yüzde 66,4 artış gösterdi.

Elektronik ticaret yoluyla gerçekleşen alışverişlerin yüzde 36,6'sını İstanbul, yüzde 8,7'sini Ankara, yüzde 5,9'unu İzmir'de yaşayan vatandaşlar yaptı.

- ORTALAMA SEPET TUTARI 255 LİRA



e-Ticarette ortalama sepet tutarı, bu yılın ilk 6 aylık dönemi için 255 lira oldu.

Sektörel olarak ortalama sepet tutarı konaklama sektöründe 14 bin 262 lira, ev, bahçe, mobilya ve dekorasyonda 6 bin 287 lira, hava yollarında 3 bin 391 lira, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde 830 lira, giyim, ayakkabı ve aksesuar sektöründe 712 lira olarak gerçekleşti.

e-Ticaret harcamalarının yüzde 81'i peşin yapılırken yüzde 19'u taksitli ödemeyle gerçekleştirildi. Sektörel olarak bakıldığında ise ev ve dekorasyonda yüzde 77,6, beyaz eşyada yüzde 47,9, giyimde yüzde 35,4, elektronikte yüzde 30,7, hava yollarında yüzde 22,6, konaklamada yüzde 17,4, seyahatte yüzde 12,9, kitap ve dergide ise yüzde 4,6 taksitli işlem tercih edildi.