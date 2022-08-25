6 kıtada 60 ülke! Türkiye'den gönderiliyor

Sakarya'da, yüksek oranda yerli imkanlarla ürettiği çekme karavanları 6 kıtada 60 ülkeye ihraç eden firma, ihtiyaçlara göre ürettiği yeni modellerle dünya pazarında söz sahibi olmayı hedefliyor.

Arifiye ilçesindeki fabrikasında yüzde 80 yerlilik oranıyla ürettiği çekme karavanların yüzde 90'ını ihraç eden firma, geçen yıl 650 adet olan kapasitesini 2022'de bin adede yükseltmeyi planlıyor.

Fiyatları 5 bin ila 11 bin avro arasında değişen karavanlarla 2021'de 3 milyon 500 bin dolar ihracat gerçekleştiren şirket, bu yıl 6 milyon 500 bin hedefiyle ülkeye sağladığı döviz girdisini arttırmayı hedefliyor.

1976 yılından bu yana faaliyet gösteren firmanın sahibi Engin Başoğlu (63), AA muhabirine, daha önce her türlü modeli ürettiklerini ancak son 10 senedir çekme karavanlara yoğunlaştıklarını belirtti.

- "MİNİ" MODELİ 3 TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLERLE ÇEKİLEBİLİYOR

Yeni karavan modellerini piyasaya sunduklarını anlatan Başoğlu, ürünlerin, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen Uluslararası Karavan Fuarı'nda yerini aldığını aktardı.

Başoğlu, Amerika'dan büyük talep gören yeni "Mini" modelinin, bin motorlu araçlar, elektrikli otomobiller ve 3 tekerlekli motosikletlerle çekebileceği bilgisini verdi.

Üretimlerinin yüzde 90'ını ihraç ettiklerini söyleyen Başoğlu, "Ürünlerimiz aşağı yukarı bütün kıtalara gidiyor. Buna İzlanda, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya dahil. İki sene evvel 30 ülkeye ihraç ediyorduk, bugün 60 ülkeye çıktık. Caretta dünyada marka oldu. Tamamıyla kendi dizaynımız. Çok beğeniliyor, biz de onunla gurur duyuyoruz." dedi.

Başoğlu, ürünlerdeki yerlilik oranının yüzde 80'leri bulduğunu vurgulayarak, "Bu da sevindirici. Hatta şu anda fuarda sunduğumuz Mini'ye Amerika'dan büyük talep olacak çünkü o tarz motosikletler en çok ABD'de kullanılıyor. Orada bayilik isteyen bir grup var, montaj hattı kurmamızı istiyor. Brezilya'dan talepler var. Şili'ye gönderiyoruz, geçen Porto Riko'ya gönderdik. Kanada'dan talepler var, oralara yeni yeni giriyoruz." şeklinde konuştu.

- "DÜNYADA OYUN KURUCU GİBİYİZ"

Ürünlerde dingil ve ön kafa grubunda müşterilerin talepleri dolayısıyla belirli markaları kullandıklarını dile getiren Başoğlu, yerlilik oranlarını kısa zamanda yüzde 90'lara çıkaracaklarını ifade etti.

"Artık ufak ürünler konusunda dünyada oyun kurucu gibiyiz." diyen Başoğlu, şunları kaydetti:

"Herkes bizi taklit etmeye çalışıyor. Hatta 2013'lerde bir İtalyan firma bizi taklit etti. Almanya'da bu kişileri fuardan attırmıştım. Biz bu liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. İnsanlar kapımıza gelip ürünlerini teslim alıyorlar. Bulgaristan'dan, Romanya'dan geliyorlar. Mesela Türkiye'de çalışan yabancılar."

Başoğlu, ihracatta önemli hedeflerinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Görünen o ki 2021'deki ihracatı ikiyi katlıyoruz. İnanıyoruz ki, seneye iki kat daha artacak. Güzel şeyler bekliyorum." diye konuştu.

Karavan kamp alanlarının devlet desteğiyle hazırlanmasının turizme hizmet edeceğini dile getiren Başoğlu, iç piyasadaki üreticilerin yetkililerle hareket ederek bu alanda yaşanan sorunlara ortak çözümler üretmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.