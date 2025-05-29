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Ekonomi

6 şirketle ISO 500'de Tarım Kredi gücü!

Tarım Kredi Grubu, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının sıralandığı ISO 500 listesindeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2025 Perşembe 11:56 - Güncelleme:
6 şirketle ISO 500'de Tarım Kredi gücü!
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2022 yılında 3 şirketle listede yer alan Tarım Kredi, 2023'te bu sayıyı 5'e çıkarırken, 2024 yılı itibarıyla 6 şirketiyle önemli bir başarıya imza attı.

Grubun listede yer alan şirketleri ve sıralamaları şu şekilde:

· TK Yem San. ve Tic. A.Ş. -- 130

· Gübre Fabrikaları T.A.Ş. -- 229

· TK Süt Ürünleri A.Ş. -- 245

· TK Tedarik ve Üretim A.Ş. -- 271

· Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. -- 466

· TK Yağ San. ve Tic. A.Ş. -- 493

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bu önemli başarıyı değerlendirirken, grubun üretim ve sanayi alanındaki yatırımlarının meyvelerini verdiğini belirtti. Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tarım Kredi Grubu olarak, ülkemizin tarımsal üretimini desteklemenin yanı sıra, sanayi alanında da önemli adımlar atıyoruz. ISO 500 sıralamasındaki şirket sayımızın artması, bu yöndeki stratejik vizyonumuzun ve başarılı çalışmalarımızın bir sonucudur. Üretimden sanayiye, çeşitlilik ve kalite odaklı yaklaşımımızla ülkemize değer katmaya devam edeceğiz."

Hüseyin Aydın, Tarım Kredi'nin sadece bir kooperatif yapısı olmadığını, aynı zamanda güçlü bir sanayi grubu olma yolunda ilerlediğini vurguladı. ISO 500'deki bu yükselişin, grubun ekonomik büyümesine ve Türkiye ekonomisine olan katkısının da arttığının bir işareti olduğunu sözlerine ekledi.

Tarım Kredi Grubu'nun ISO 500'deki başarısı, Türk tarımının ve sanayisinin entegrasyonu açısından da önemli bir örnek teşkil ediyor. Grubun önümüzdeki dönemde de üretim ve sanayi alanındaki yatırımlarına devam etmesi bekleniyor.

  • tarım kredi
  • ISO 500
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