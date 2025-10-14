Emlak Konut GYO, vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıran yeni bir finansman modelini hayata geçiriyor. Emlak Konut'un, Emlak Katılım'la işbirliği yaparak 'Yeni Yuvam Modeli' adını verdiği kampanya ile ev almak isteyenlere Türkiye'de ilk kez kamu güvencesi altında tamamen ana para üzerinden faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz bir sistem sunuluyor. Vatandaşlar bu yöntemle Emlak Konut'un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir'deki 23 prestijli projesinden ev sahibi olabilecek.

ÇEKİLİŞSİZ SATIŞ

Bu modelde, diğer tasarruf finansman sistemlerinden farklı olarak çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat süresi olmayacak. Vatandaş teslimat süresi beklemeden 60 aya varan taksit imkanı ile konut sahibi olacak. 'Yeni Yuvam Modeli'ne, kredi notu, gelir belgesi veya kefil şartı aranmadan, 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilecek.

KATILIM BEDELİ % 7

Model kapsamında Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı üzerinden kullanılacak finansman desteğinin % 50'lik bölümü için % 7 oranında katılım bedeli alınacak. Bu bedel, peşin olarak ya da kredi kartına 6 taksit imkanıyla ödenebilecek. Finansman şirketi tarafından, organizasyon bedeli dışında herhangi bir ek ödeme veya başvuru ücreti alınmayacak. Kampanyadan ev sahibi olmak isteyenler Emlak Konut Genel Merkezi'ne veya 'Yeni Yuvam Modeli'ne katılan projelerin satış ofislerine giderek başvuruda bulunabilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler ise www.emlakkonut.com.tr adresi veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilecek.

'YENİ YUVAM MODELİ' NASIL İŞLİYOR?

Vatandaşlar, Emlak Konut'a başvurarak almak istedikleri konutu seçiyor. Konut bedelinin yarısı için peşinat olmadan faizsiz borçlanma imkanı sunuluyor. Kalan tutar ise Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Kurumu tarafından faizsiz finansman desteğiyle karşılanıyor. Ödemeler tamamen anapara üzerinden taksitlendiriliyor. Bu yönüyle model, klasik banka kredilerinden farklı olarak faizsiz ve kefilsiz oluyor.

23 AYRI PROJEYİ KAPSIYOR

Hemen teslim: Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Komşu Finans Evleri, Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları

Devam edenler: Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya

ÖRNEK ÖDEME PLANI

Emlak Konut'un 'Yeni Yuvam Modeli' kapsamında 6 milyon TL değerindeki bir daire için ödeme planı iki aşamalı olacak:

İlk 30 ay: Emlak Konut ve Tasarruf Finansmanı Şirketi'ne aylık toplam 150 bin TL ödeme.

Son 30 ay: Yalnızca Emlak Konut'a aylık 50 bin TL ödeme.

Toplam 60 ay vadeli bu plan çerçevesinde faiz alınmayacak, peşinat ve ara ödeme yapılmayacak.