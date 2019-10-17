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60 bin personel alımı ne zaman? Kamuya 60 bin personel alımı şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınacağının öngörüldüğünü ifade etti. Bu açıklamanın hemen ardından 60 bin personel alımı ne zaman? Kamuya 60 bin personel alımı şartları nelerdir? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin bugün TBMM'ye sunulacağını da açıkladı. Kamuya 60 bin personel alımı hakkında merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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60 bin personel alımı ne zaman? Kamuya 60 bin personel alımı şartları nelerdir? gibi soruların yanıtları kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır." dedi. Ağbal, 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınacağı öngörüldüğünü de ifade etti. 60 bin personel alımı hakkında merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 

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60 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin bugün TBMM'ye sunulacağını açıkladı.

 
Ağbal, "2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak öngörülmüştür. 2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü." dedi.
 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır." dedi. Ağbal, 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınacağı öngörüldüğünü de ifade etti.
 
 
 
 
KAMUYA 60 BİN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR? 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın açıkladığı 60 bin yeni personel alımının hangi kadrolara hangi şartlarda alınacağı henüz açıklanmadı. Kamuya 60 bin personel alımının detayları netleşince haberimizin içerisine eklenecektir. 

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