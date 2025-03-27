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Ekonomi

60 gün sonra yürürlüğe giriyor! Üretici-ihracatçı belgesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi kapsamında aranan 'üretici-ihracatçı belgesinin' hazırlanması, sunulması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar düzenlendi. Tebliğ, 60 gün sonra yürürlüğe girecek.

AA27 Mart 2025 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
60 gün sonra yürürlüğe giriyor! Üretici-ihracatçı belgesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ithalatta haksız rekabete ilişkin önlemler çerçevesinde ithal edilecek eşyanın, önleme konu üretici-ihracatçı tarafından üretildiğini gösteren "üretici-ihracatçı belgesi" gümrük idarelerince aranacak. Eşyanın serbest dolaşıma girişinden sonra sunulan belge ise kabul edilmeyecek.

Sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan ithalatçı, üretici-ihracatçı, varsa tacir firmaların her biri ayrı ayrı sorumlu tutulacak. Yapılan beyanın ve belge içeriğinin doğruluğuna ilişkin ispat yükümlülüğü de ithalatçıya ait olacak.

Üretici-ihracatçı veya tacir firmalar, belgenin bir kopyasını ve bu belgeyi destekleyen yeterli dokümanları (üretim kayıtları, faturalar, gümrük beyannameleri ve benzeri gibi normal ticari işlemler kapsamında tutulan belgeler), ilgili eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 yıl saklayacak.

Üretici-ihracatçı belgesi, düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl geçerli olacak.

Tebliğ, 60 gün sonra yürürlüğe girecek.

  • İthalat
  • Haksız rekabet
  • Üretici-ihracatçı belgesi

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