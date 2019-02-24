600 bin anne erken emekli olabilecek

Hükümet, 82 milyon vatandaşa yönelik sosyal koruma alanlarını güçlendirirken, diğer yandan 600 bin engelli annesine de erken emeklilik kapısını açtı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evde bakım hizmeti verdiği engelli çocuk sayısı 110 bine yaklaşırken, bu kapsamdaki annelere emeklilik konusunda da danışmanlık hizmeti veriliyor.

SÜRE SINIRLAMASI YOK

Sabah'ın haberine göre; Bakıma muhtaç engelli çocuğu bulunan, evlatlık edinen anneler için memur, işçi, esnaf ayırımı yapılmıyor. Hiçbir işte çalışmadığı halde isteğe bağlı sigorta yaptıranlar da bu haktan yararlanarak emekli olabiliyor. Prim ödeme gün sayılarına dörtte bir oranında ilave edilirken, 10 yıl çalışması olanlar 12.5 yıl çalışmış sayılıyor. Yıpranmaya tabi işte çalışan annelere ayrıca fiili hizmet süresi zammı hakkı bulunuyorsa, ilave edilecek ek süresi ayrı ayrı hesaplanarak ekleniyor. Söz konusu annelerin, prim gün sayısına ilave edilen sürenin tamamı yaş haddinden indiriliyor, süre sınırlaması uygulanmıyor. Hükümet, engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımının önündeki tüm engelleri bir bir kaldırırken, ailelerine de her alanda destek sağlıyor. Engelliler Destek Programı kapsamında 40 ilde 265 projeye kaynak aktarılarak 1.5 milyon kişiye doğrudan ulaşıldı. Kamu ve özel sektörde engelli çalıştırma zorunluluğu kapsamında 166 bin kişiye de iş kapısı açıldı.

300 PROJE MASADA

Engelli bireylere destek vermek, işgücüne katılımını artırmak için 300'e yakın proje yaşama geçirilecek. 50 bin olan kamudaki engelli çalışan sayısı, yıl sonna kadar 80 bine çıkacak. Engelli vatandaşların iş bulmalarını kolaylaştırma ve sürdürülebilir istihdamlarını sağlayan "engelli iş koçluğu modeli" kurulurken, istihdama daha fazla katılım için 1 milyar lira destek sağlanacak.

FARKINDALIK ARTIYOR

Engellı çocuğu bulunan annelere erken emeklilik konusunda farkındalığı artırmak için de danışmanlık desteği veriliyor. Erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyen annelerin çocuğun sağlık durumunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekiyor. Engelli çocuğu bulunan kadınların prim günlerine 1 Ekim 2008'den sonraki çalışmaları için ilave prim işlemi gerçekleştiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurulunun engelli çocuğun bakıma muhtaç olduğuna karar verdiği tarihten sonraki hizmetler dikkate alınıyor.

AKTİF YAŞAM MERKEZİ

Engellı genç ve çocukların gün içerisinde sosyal faaliyet yapabilmelerine imkân verecek şekilde gençlik merkezlerinde ortam oluşturuluyor. İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında engellilerin istihdama geçişlerini kolaylaştıran ve sürdürülebilir istihdamlarını sağlayan engelli iş koçluğu modeli kuruluyor. Her iş arayan engelliye özel danışmanlık hizmeti sunulacak.