600 milyon dolara çıktı! Siparişlere yetişemiyorlar

Pandemi ile hayatımızda önemi artmaya başlayan karavanların, Türkiye'de satışları katlanırken ihracatı da büyüyor. Ülkemizde hızla gelişen bu genç sektör kaliteli üretim, çeşitlilik ve tasarım avantajıyla 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörde son 2 yılda üretici sayısı da 5 katına çıkarak 280'e ulaştı.

PAZARI YÜZDE 150 BÜYÜYECEK

Sektör temsilcileri özellikle pandemi sonrasında izole yaşamın etkisiyle, birçok kişinin yeni modellere ilgi gösterdiğini söyledi. Bu araçlara yönelik artan ilgiye paralel pazarın da yüzde 150 büyümesi bekleniyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Şu anda talep fazlalığından dolayı bir karavanın en erken 1 yılda teslim edildiği kaydedilirken, aynı zamanda yurt dışından da çok fazla talep geliyor. Türkiye'deki üreticiler aynı zamanda, Avrupa'nın karavan alanında eksik kaldığı noktalarda ciddi bir tedarikçi konumuna geldi.

TÜRKİYE'DE DEV ETKİNLİK

Sektördeki gelişim fuarlara da yansıdı. Son olarak 3. Marmara Karavan ve Doğa Sporları Fuarı 21 Pendik'de doğa tutkunları ve uygun fiyatlara tatil yapmak isteyenler için kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fiyatları 70 bin TL ile 20 milyon TL arasında değişen ve toplam maliyeti 900 milyon TL'yi bulan 200 karavan Türkiye'de meraklıları ile buluşacak. Fuara 200 firma katılacak.

SATIŞ PATLAMASI YAŞANIYOR

Karavan üretimi ve ihracatı yapan NSM Karavan, son 2 yılda üretici sayısının 5 katına çıktığını, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ihracatın da hızla yükseldiğini açıkladı. Pandemi sonrası güvenli tatil tercihi olarak öne çıkan karavanlarda da 2021 yılında satış patlaması yaşandığına dikkat çeken şirket açıklamasında, yüzde 400 artan karavan satışlarına üreticilerin yetişemediği belirtildi. Şu anda talep fazlalığından dolayı bir karavanın en erken 1 yılda teslim edildiği kaydedilirken, aynı zamanda yurt dışından da çok fazla talep geldiğine dikkat çekildi. İstanbul'daki fuar da üreticiler için yatırım ve satış fırsatı doğuracak. NSM Karavan gibi ihracat atağında bulunan firmalar, ikili görüşmeler yaparak Türkiye'yi karavan üretiminin merkezi haline getirmek istiyor.