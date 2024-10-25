61 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geri ödeme listesine 61 yeni ilacın eklendiğini duyurdu. Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın ocak-ekim ayları döneminde 397 adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Geri ödeme listelerimizde yer alan ilaç sayımızı toplamda 8 bin 786'ya çıkardık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."