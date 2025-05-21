Türkiye, Diyarbakır havzasında petrol ve doğalgaz kaynaklarının tespiti ve çıkarılması için ABD'li kaya petrolü yatırımcısı Continental Resources ve Teksas merkezli TransAtlantic Petroleum ile yapılan anlaşmadan umutlu. Bu şirketlerle TPAO'nun yaptığı ortak girişim anlaşmasının detaylarını paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'lilerin Diyarbakır bölgesinde 6.1 milyar varillik rezerv tahmini yaptığını söyledi.

TAHMİN ABD'LİLERİN

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in haberine göre, anlaşmanın imzalandığı 13 Mart'ta Financial Times'ta çıkan bir habere dikkat çeken Bayraktar "Orada Diyarbakır için bize atfen bir rezerv miktarı söylenmişti. O biraz aslında Amerikalıların kendi rezerv tahminleri. Bunu henüz bir keşif olarak söylemiyoruz. Ama Diyarbakır bölgesinde 6.1 milyar varillik bir rezerv olduğunu tahmin ediyorlar. Bu müthiş bir şey" dedi.

Gabar'da önceki gün düzenlenen tören sonrası soruları yanıtlayan Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre Türkiye'nin yıllık petrol ithalatı 365 milyon varil. Şayet Diyarbakır havzasında bu rezerv tespiti netleşirse Türkiye'ye 15 yıldan fazla yetecek bir petrol ortaya çıkmış olacak. ABD'lilerle yapılacak ortak çalışma öncesi yaptıkları 41 milyon varillik keşfin yüzde 60'a yakınının Diyarbakır tarafında olduğuna dikkat çeken Bayraktar, yapılan ortaklıkla petrol aramacılığında yeni döneme geçeceklerini belirterek "Diyarbakır bizim için çok önemli" dedi.

EN KÂRLISI GABAR

Bayraktar "Bizim ABD'lilerle Diyarbakır'da yapmak istediğimiz şey kayaların içerisindeki kaya gazı, kaya petrolünü üretmeyle alakalı. Diyarbakır'da yeni aşamaya geçiyoruz. Ümitliyiz" dedi. Bunun yanında geleneksel yöntemlerle keşfe devam ettiklerini anlatan Bayraktar "TPAO'nun en kârlı yatırımı Gabar. Dünya ölçeğinde kârlı bir iş yapıyoruz" diye konuştu. Suriye ve Irak sınırına kadar olan bölgelerde ciddi arama faaliyetleri olduğunu da anlatan Bayraktar arama yapılan diğer bölgeleri Van, Hakkari ve Şırnak olarak sıraladı.

MAYINLAR TEMİZLENDİ, GAZ HAFTAYA HALEP'TE

Bakan Bayraktar Suriye'ye doğalgaz sevkıyatı konusunda ise "Şu anda bir boru hattını orayla birleştirmemiz gerekliydi. Mayınlı bir bölge vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri orayı temizledi. Dolayısıyla orayı geçmiş olduk. Ve birkaç hafta içerisinde gaz, Halep'e, Halep'ten de Humus'a kadar gelecek ve oradaki santralleri devreye alacağız" dedi. Bayraktar "Suriye'ye biz ilk günden beri ne kadar katkı yapabiliriz noktasından bakıyoruz. Şu anda Kuzey Suriye'ye ihraç ettiğimiz bir elektrik var" diye konuştu.

KIBRIS'A ELEKTRİK İÇİN HAZIRLIK VAR

"Kıbrıs'a elektrik ve hatta doğalgaz götürmeyle alakalı ciddi bir hazırlığımız var. Mutlaka elektrik götürmemiz lazım. Kesintiye uğramaları için 5 mobil santral gönderdik. Ama kalıcı çözüm adaya kabloyla elektriği götürebilmek."

'GELİN ARAMA YAPIN' DİYE TALEP YAĞIYOR

"Bize şu anda dünyanın her yerinden 'ülkemize de gelin arama yapın' diye talepler geliyor. Libya'dan geliyor. Zaten Somali'deyiz. Pakistan'da yakın bir zamanda anlaşma imzaladık. Pakistan denizlerinde arama yapacağız.

NÜKLEER SANTRAL İÇİN KANADA İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından bazı satır başları şöyle:

İkinci ve üçüncü nükleer santralle ilgili Rusya, Güney Kore, Çin'in ilgisi var. Ama bunların yanında Kanadalı Candu firması ile de görüşüyoruz. Bize en rekabetçi teklifi sunabilecek olanı seçeceğiz.

Doğu Akdeniz'de 11 tane derin deniz sondajı yaptık. Benim Akdeniz'de ve diğer yerlerde sondaj yapabilmem için gemiye ihtiyacım var. Şu anda gemilerimiz Karadeniz'le çok meşguller. Ama önümüzdeki dönemle ilgili planlamalarımız var.

Karadeniz'deki sahaları geliştirmeye gayret ediyoruz. Şimdi ikinci faz için Çanakkale'deki yüzer üretim platformunu 29 Mayıs'ta Boğaz'dan geçirip Filyos'a göndereceğiz.

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