6.5 milyon konutta ‘deprem riski’ var

Marmara depreminin 20’nci yılında, inşaat sektörü temsilcileri, büyük deprem sonrası getirilen yeni düzenleme ve denetimlerin büyük fayda getirdiğini belirterek ancak hala 6.5 milyon konut için deprem riski bulunduğunu söylediler. 17 Ağustos 1999 depreminin 20. yılı nedeniyle bir açıklama yapan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, depreme hazırlıklı olmak için kentsel dönüşüm sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yetgin “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülkemizdeki toplam 20 milyon konutun risk alanı içindeki 6.5 milyonunun dönüşmesi gerektiğini, acil öncelikli 1.5 milyon konutun ise 2023’e kadar dönüştürüleceğini açıkladı. Dolayısıyla hiç zaman kaybetmeden bu sorunu el birliğiyle çözmemiz gerekiyor” dedi. Yetgin Yeni yasal düzenlemelerle kentsel dönüşümde yeni bir dönem başladı. Son değişikliklerin dönüşümü hızlandıracağına inanıyoruz” diye konuştu.

DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı Ferdi Erdoğan ise Türkiye’de riski depremin değil güvensiz yapıların oluşturduğunu belirterek “2019’da yürürlüğe giren ‘Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ ile kentsel dönüşüm şimdi başlıyor. Kentsel dönüşüm sürecinde binaları depreme karşı güçlendirme çözümü iyi değerlendirilmeli. Binaları yıkmadan da depreme hazırlıklı olmamız mümkün” dedi.

YOLUN BAŞINDAYIZ

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu ise “1999 Marmara Depremi’nden sonra binaları güvenli hale getirirken, toplanma alanlarını ve yeşil alanları kaybettik. İstanbul’un günü kurtarmak için geçici planlar yerine master plana ihtiyacı var. Kentsel dönüşümünde ise yolun başındayız” dedi.

FAY ÜZERİNDEYİZ

Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) Başkanı Yaşar Şenal da 17 Ağustos 1999’da yaşanan acı depremin üzerinden 20 sene geçtiğini belirterek “Büyük bölümü faylar üzerinde yer alan Türkiye’nin depreme her an hazır olması gerekiyor. Yapıların tüm bölümleri gibi çatıların da standartlara uygun yapılması, deprem sırasında hayati önem arz ediyor. Türkiye’de maalesef standartlardan uzak milyonlarca çatı olduğunu tahmin ediyoruz. Bu çatıları depreme karşı dayanıklı hale getirmek için birkaç ay daha sürecek olan tadilat dönemini iyi değerlendirmek gerekiyor” dedi.

HAZIR DEĞİLİZ

İZODER Başkanı Levent Pelesen ise ‘20 yıl geçmesine rağmen, yapıların depreme hala hazır olmadığını, ülkemizde güvenli binaların sayısının hızla artırılması gerektiğini söyledi. Pelesen, “Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, yapıyı oluşturan ana elemanlar demir ve betonu ömrü boyunca koruyan su yalıtımı, binalarda hayati önem taşıyor” dedi.