Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında başladı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 11 iş 2026-2027 yıllarını kapsayan 11 iş kolundaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. İlk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde ve Bakan Işıkhan başkanlığında gerçekleşen toplantıda Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) yetkili konfederasyon olarak yer aldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım'ın yer aldığı toplantıda sürece ilişkin yol haritası belirlendi.

"MEMUR VE EMEKLİLERİNİ İLGİLENDİREN, MALİ VE SOSYAL HAKLARI İSTİŞARE EDECEĞİZ"

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Işıkhan, milyonlarca kamu çalışanı ve bunların emeklilerini ilgilendiren, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri dolayısıyla bir araya geldiklerini hatırlattı. Işıkhan, "1 Ağustos tarihinde başlayacak olan bu görüşmeler sonucunda; her dönemde olduğu gibi memur ve emeklilerini ilgilendiren, mali ve sosyal haklar kapsamında birçok konuyu, sosyal diyalog mekanizması ile istişare etmiş olacağız" dedi.

Işıkhan, Bakanlık olarak; sosyal paydaşlarla, her fırsatta bir araya geldiklerini, istişare ve diyalog mekanizmalarına da büyük önem verdiklerini vurguladı. Bakan Işıkhan, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde de memur ve memur emeklilerinin önemli kazanımlar elde ettiğini dile getirdi.

"SENDİKALARIMIZA VERDİĞİMİZ ÖNEM DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Çeşitli yasal düzenlemelerle sendikal mevzuatlarda iyileştirmeler yapıldığını hatırlatan Işıkhan, "Hükümetlerimiz döneminde yapılmış ve yenilikçi politikalarımızın göstergesi olan bu değişiklikler, ihtiyaç halinde, her zaman yapılmaya da devam edilecektir. Bu tarihsel süreçteki en büyük pay; tartışmasız 23 yıldır tüm hizmet alanlarının merkezine insanı koyan, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimizindir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından beri, özellikle kamu görevlileri sendikacılığında son derece önemli değişiklikler hayata geçirildi. Bu doğrultuda, Bakanlığımızın, sosyal devlet anlayışını temsil eden bir kurum olması ve çalışma hayatının en önemli paydaşları olarak gördüğümüz sendikalarımıza verdiğimiz önem doğrultusunda; laf değil icraat üretme anlayışımızla, her zaman olduğu gibi, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"SENDİKALARIMIZDAN GELEN İHTİYAÇ VE TALEPLER, ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'MÜZ TARAFINDAN TASNİF EDİLECEK"

Milyonlarca kamu çalışanını ve bunların emeklilerini ilgilendiren, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin hayırlara vesile olmasını dileyen Işıkhan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Önümüzde, bizleri bekleyen yoğun bir çalışma takvimi söz konusu. Sendikalarımızdan gelen ihtiyaç ve talepler; Çalışma Genel Müdürlüğü'müz tarafından tasnif edilecek, ben de geçen dönem toplu sözleşme sürecinde olduğu gibi inşallah tüm toplantılara sendika başkanlarımızla birlikte katılacağım. Süreci birlikte yöneterek memurlarımızın ve emeklilerinin ekonomik ve sosyal haklarına yeni hak ve kazanımlar sağlamaya çalışacağız."

Toplantı Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından Memur-Sen Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş konfederasyon başkanlarının taleplerini dile getirmesiyle devam etti.