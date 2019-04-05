65 yaş aylığı ne zaman ödenecek? 65 yaş aylığı şartları!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konuların başında gelen 65 yaş aylığı devlet sağlık sigortası olmayan ve ekonomik durumu yetersiz olan vatandaşlara ödeniyor. Halk arasında yaşlılık maaşı olarak da ifade edilen 65 yaş aylığını alabilmek için vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyr. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara umut olan 65 yaş aylığı Nisan ayında ne zaman ödenecek? 65 yaş aylığı şartları neler? İşte tüm merak edilenler...

65 YAŞ AYLIĞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yaşlılık maaşı ya da 65 yaş aylığı olarak bilinen maaş üç ayda bir ödeniyor. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında veriliyor. 65 yaş aylığı PTT şubelerinden vealınabiliyor. Maaşların veriliş günleri de aşağıdaki gibidir;

– Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olan kişiler maaşlarını ayın 5. gününde,

– Doğum yılının son rakamı 1 ve 6 olan kişiler maaşlarını ayın 6. gününde,

– Doğum yılının son rakamı 2 ve 7 olan kişiler maaşlarını ayın 7. gününde,

– Doğum yılının son rakamı 3 ve 8 olan kişiler maaşlarını ayın 8. gününde,

– Doğum yılının son rakamı 4 ve 9 olan kişiler maaşlarını ayın 9. gününde almaktadır.

65 YAŞ AYLIĞI ŞARTLARI NELER?

1. İlk şart 65 yaşını doldurmuş olmak,

2. Hiçbir sosyal güvenceye sahip olmamak; emekli olan, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de bu aylıktan yararlanamıyor.

3. Aylık gelirin 484 liranın altında olması gerekiyor; Gelir hesabında daha önceden hane içindeki herkesin gelirine bakılıyordu. Artık 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisiyle eşinin geliri dikkate alınıyor. Kişi başı gelirleri 609,67 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.

YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR?

2019 yılında asgari ücretin artışına göre hemde yıllık enflasyon oranına göre 65 yaş aylıkları da arttı. Halen 581 bin kişiye ödenen 543,25 lira tutarındaki 65 yaş aylığı son artışa göre 543 liradan 601 liraya yükseltildi.