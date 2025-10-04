İSTANBUL 21°C / 15°C
4 Ekim 2025 Cumartesi
Ekonomi

''65 yaşa rapor zorunluluğu'' iddialarına yalanlama

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden, bazı medya organlarında yer alan '65 yaş üzeri vatandaşlardan rutin işlem olarak sağlık raporu isteniyor' iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

AA4 Ekim 2025 Cumartesi 10:29 - Güncelleme:
''65 yaşa rapor zorunluluğu'' iddialarına yalanlama
ABONE OL

Genel müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 1-2 Ekim tarihlerine ait istatistikler paylaşılarak 65 yaş ve üzerine ait 9 bin 224 başvurudan sadece 196'sının rapor ibrazı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Yaş sınırı olmaksızın şüpheli olduğu değerlendirilen durumlarda vatandaşlardan sağlık raporu talep edilebildiği belirtilen açıklamada, "Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda, işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf şekilde yürütmeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

