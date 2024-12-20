İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2024 Cuma / 19 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,157
  • EURO
    36,4946
  • ALTIN
    2942.3
  • BIST100
    9808.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 694 milyon tonluk rezerv Batı'nın dikkatini çekti! Türkiye 4 yıllık plana dahil etti
Ekonomi

694 milyon tonluk rezerv Batı'nın dikkatini çekti! Türkiye 4 yıllık plana dahil etti

2022'de Eskişehir'de keşfedilen 694 milyon ton büyüklüğündeki Türkiye'nin dev rezervi nadir toprak elementi (NTE) Batı'nın dikkatini çekti. Türkiye 694 milyon tonluk rezervi kurulan tesisle 2024-2028 Stratejik Planı'nda da dahil etti.

Akşam Gazetesi20 Aralık 2024 Cuma 09:40 - Güncelleme:
694 milyon tonluk rezerv Batı'nın dikkatini çekti! Türkiye 4 yıllık plana dahil etti
ABONE OL

Günümüzde 'stratejik madenler' olarak tabir edilen nadir toprak elementleri veya mineralleri (NTE) Türkiye'nin de geleceğini şekillendirecek. Dünyanın en geniş nadir toprak yatakları Çin'de. Çin, NTE endüstrisinde büyük rol oynuyor. En geniş dördüncü NTE rezervi ise Rusya'da.

TÜRKİYE'NİN 694 MİLYON REZERV BATI'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Türkiye ise NTE konusunda son rezervleriyle özellikle Batı ülkelerinin dikkatini çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2022'de yıl Eskişehir Beylikova'da 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervi keşfetti. Bunun dünyada Çin'in 800 milyon tonluk rezervinin ardından ikinci en büyük rezerv olduğu belirtiliyor. Yeni keşfedilen rezervler Türkiye'nin stratejik önemini de artırıyor.

4 YILLIK PLANDA DA YER ALIYOR

İlk etapta pilot tesiste yıllık 1200 ton cevher işleneceği açıklandı. Eskişehir'de bulunan ürünler uç ürün haline geldiğinde 100 kat veya daha fazlası elde edilecek. Son aşamasında ise elde edilen ürünün değişimiyle kâr marjı katlanacak. Bu hedef 2024-2028 Stratejik Planı'nda da yer alıyor.

  • rezerv
  • batı
  • keşif

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.