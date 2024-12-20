Günümüzde 'stratejik madenler' olarak tabir edilen nadir toprak elementleri veya mineralleri (NTE) Türkiye'nin de geleceğini şekillendirecek. Dünyanın en geniş nadir toprak yatakları Çin'de. Çin, NTE endüstrisinde büyük rol oynuyor. En geniş dördüncü NTE rezervi ise Rusya'da.

TÜRKİYE'NİN 694 MİLYON REZERV BATI'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Türkiye ise NTE konusunda son rezervleriyle özellikle Batı ülkelerinin dikkatini çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2022'de yıl Eskişehir Beylikova'da 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervi keşfetti. Bunun dünyada Çin'in 800 milyon tonluk rezervinin ardından ikinci en büyük rezerv olduğu belirtiliyor. Yeni keşfedilen rezervler Türkiye'nin stratejik önemini de artırıyor.

4 YILLIK PLANDA DA YER ALIYOR

İlk etapta pilot tesiste yıllık 1200 ton cevher işleneceği açıklandı. Eskişehir'de bulunan ürünler uç ürün haline geldiğinde 100 kat veya daha fazlası elde edilecek. Son aşamasında ise elde edilen ürünün değişimiyle kâr marjı katlanacak. Bu hedef 2024-2028 Stratejik Planı'nda da yer alıyor.