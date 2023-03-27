İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2023 Pazartesi / 6 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0938
  • EURO
    20,5903
  • ALTIN
    1209.29
  • BIST100
    5056.39
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 6'lı Masa'nın devlet bankaları üzerindeki tehlikeli planı: Gerçekleşirse yabancı sermayeli bankalar piyasaya hakim olur
Ekonomi

6'lı Masa'nın devlet bankaları üzerindeki tehlikeli planı: Gerçekleşirse yabancı sermayeli bankalar piyasaya hakim olur

Altılı Masa'nın ortak ekonomik programında Ziraat ve Halk bankalarının küçültülmesi, faaliyet alanının daraltılmasına yer verildiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, 'Ziraat Bankasının zayıflatılması ve yüzde 75 oranda küçültülmesi halinde yabancı sermayeli bankalar para piyasasına hakim olacaklardır. Ziraat Bankası dışarıda bırakıldığında yabancı sermayeli bankaların ağırlığı yüzde 50'nin üzerine çıkar. Bu durumda para piyasalarındaki kurallar tamamen yabancı sermayeli bankalar tarafından belirlenir hale gelmektedir' dedi.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 09:57 - Güncelleme:
6'lı Masa'nın devlet bankaları üzerindeki tehlikeli planı: Gerçekleşirse yabancı sermayeli bankalar piyasaya hakim olur
ABONE OL

Canikli, yaptığı yazılı açıklamada, Altılı Masa'yı oluşturan partiler ile HDP'yi "7'li masa" olarak nitelendirerek, Altılı Masa'nın ortak ekonomik programına yönelik eleştirilerde bulundu.

Söz konusu partilerin mutabakat metnindeki ekonomik programında, Ziraat ve Halk bankalarının küçültülmesi, faaliyet alanının daraltılmasına yer verildiğini belirten Canikli, şunları kaydetti:

"Mutabakat metninde, kamu bankalarıyla ilgili olarak 'Ziraat Bankasını çiftçinin, Halk Bankasını esnaf ve KOBİ'lerin bankası yapacaklarına yer veriyorlar. Burada hedef, Ziraat Bankasının bankacılık faaliyetlerini sadece tarımla ve çiftçilerle sınırlandırmaktır. Bu durumda Ziraat Bankası, tarım dışındaki bir alana ve çiftçilerin dışındaki hiçbir gerçek ve tüzel kişiye kredi ve finansman imkanı sunamayacak, yatırım yapamayacaktır. 2023'ün ocak ayı sonu itibarıyla Ziraat Bankası nakdi kredilerin yüzde 26,4'ünü tarım sektörüne, yüzde 73,6'sını tarım dışı sektörlere kullandırmıştır. Ziraat Bankası, tarımın ve çiftçilerin tüm kredi taleplerini karşılamakta, artan kaynaklarını başta imalat sektörü olmak üzere diğer sektörlere kullandırmaktadır. Benzer bir tablo Halk Bankası için de geçerli. Halk Bankasının nakdi kredilerinin yüzde 46'sı esnaf ve KOBİ'lerce kullanılmakta, yüzde 54'ü ise diğer sektörlerin finansman ihtiyaçları için aktarılmaktadır."

- "ZİRAAT, KÜÇÜLTÜLÜRSE YABANCI SERMAYELİ BANKALAR PİYASAYA HAKİM OLUR"

Canikli, Ziraat ve Halk bankalarının reel sektörün yatırım amaçlı finansman/kredi ihtiyacını düşük faiz oranıyla karşılayan iki devlet bankası olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ziraat Bankası ve Halk Bankası 7'li masanın öngörüsüz politikaları ile küçültülerek, etkisiz hale gelir. 7'li masanın Ziraat Bankası ve Halk Bankasının para piyasalarında etkili bir aktör olmaktan çıkartılmaya çalışılması sadece neo-liberal politikaların uygulamaya konulması çabasından ibaret değildir. Ziraat Bankasının zayıflatılması ve yüzde 75 oranda küçültülmesi halinde yabancı sermayeli bankalar para piyasasına hakim olacaklardır. Ziraat Bankası dışarıda bırakıldığında yabancı sermayeli bankaların ağırlığı yüzde 50'nin üzerine çıkar. Bu durumda para piyasalarındaki kurallar tamamen yabancı sermayeli bankalar tarafından belirlenir hale gelmektedir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.