Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 106 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azaldı.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 16,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,3, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2022 2023 2024 1. Çeyrek 11 9,9 8,8 2. Çeyrek 10,7 9,7 8,8 3. Çeyrek 10 9,2 8,7 4. Çeyrek 10,2 8,8

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da yüzde 0,1 artışla yüzde 49,6 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 67,2 iken, kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 116 bin kişi artarak 35 milyon 840 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 54,3'e yükseldi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda yüzde 36,9 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 46 bin kişi, inşaat sektöründe 12 bin kişi, hizmet sektöründe 110 bin kişi artarken tarım sektöründe 32 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,6'sı sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,3 saat azalarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,8 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde temmuz-eylül dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 65.979 32.649 33.330 İş gücü (bin kişi) 35.840 23.550 12.290 İstihdam (bin kişi) 32.734 21.927 10.807 Tarım (bin kişi) 4.767 2.758 2.009 Sanayi (bin kişi) 6.730 4.979 1.751 İnşaat (bin kişi) 2.177 2.071 106 Hizmet (bin kişi) 19.059 12.118 6.941 İşsiz (bin kişi) 3.106 1.623 1.484 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.139 9.099 21.040 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 54,3 72,1 36,9 İstihdam oranı (yüzde) 49,6 67,2 32,4 İşsizlik oranı (yüzde) 8,7 6,9 12,1 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 16,8 13,3 23,5

BAKAN IŞIKHAN: İŞSİZLİK ORANINDA SON 11 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE ULAŞTIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin işsizlik oranında son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyurduğu 3'üncü çeyrek iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi politikalarımız istihdam oluşturmayı güçlü bir şekilde sürdürüyor. İş gücüne katılım ve istihdam oranında çeyreklik bazda tarihi zirveye, işsizlik oranında ise son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştık. 2024 yılının 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdamımızı 136 bin kişi artırdık. Böylelikle istihdam sayımızı 32 milyon 734 bin kişiye, istihdam oranımızı ise yüzde 49,6 seviyesine yükselttik. İşsiz sayısı aynı dönemde 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişiye geriledi" dedi.

'ARTIŞ, ATTIĞIMIZ ADIMLARIN DOĞRU OLDUĞUNU KANITLIYOR'

İşsizlik oranının yüzde 8,7 ile tekli hanelerde seyretmeye devam ettiğini aktaran Işıkhan, "İş gücüne katılım oranında kaydettiğimiz 116 bin kişilik artış, attığımız adımların doğru olduğunu kanıtlıyor. 35 milyon 840 bin kişiye ulaşan iş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz. Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerimize göre iyi performans gösteren işsizlik oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azaldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, istihdam oranımızda 1,2 puan, iş gücü katılma oranımızda ise 1 puan artış kaydettik. OVP hedeflerimiz doğrultusunda, istihdam olanaklarını artıracak, işsizliği azaltacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerin ve kadınların iş gücü piyasasına katılımını destekleyecek adımlarımızı kararlılıkla uygulayacağız" açıklamasında bulundu.