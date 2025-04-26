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Ekonomi

7 dev kuruluşla 41 milyar dolarlık anlaşma! Türkiye o listeye adını yazdırıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de yürüttüğü temaslar sonucunda, Türkiye'nin önümüzdeki 3 yılda uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolarlık proje finansmanı elde etmeyi hedeflediğini açıkladı. 7 dev kuruluşla bu kapsamda anlaşma sağlandığını belirten Bakan Şimşek, 'Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır.' dedi.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 17:14 - Güncelleme:
7 dev kuruluşla 41 milyar dolarlık anlaşma! Türkiye o listeye adını yazdırıyor
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Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD temasları kapsamında bir araya geldiği bazı uluslararası finansman kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldik. Bu kuruluşlardan 3 yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz. Kaynaklar yeşil ve dijital dönüşüm, afet dayanıklılığı, altyapı yatırımları ve kapsayıcı büyüme projeleri için kullanılacak. Böylece, üretkenliği artırarak sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyeceğiz. Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır."

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