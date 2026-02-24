İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8718
  • EURO
    51,7208
  • ALTIN
    7301.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

7 ildeki 14 taşınmaz özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 7 ildeki 14 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

AA24 Şubat 2026 Salı 08:45 - Güncelleme:
7 ildeki 14 taşınmaz özelleştirilecek
ABONE OL

ÖİB'nin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kayseri'nin Talas, Muş'un merkez, Muğla'nın Ula, Manisa'nın Akhisar, Eskişehir'in Tepebaşı, Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçelerindeki bazı taşınmazların satışı yapılacak. Son teklifler Kayseri, Muş, Muğla ve Manisa'da taşınmazlar için 31 Mart'a, Eskişehir'deki 5 taşınmaz için 1 Nisan'a, Gaziantep ve Tekirdağ'dakiler için 2 Nisan'a kadar verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, süreç pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.