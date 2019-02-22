'7 liradan dolar alanlar söylenti yayıyor'

Albayrak “Farklı mecralarda kötücül yaklaşımla yapılan bir operasyonun parçası olarak bu kampanya devam ediyor. Siz ne yaparsanız yapın, bir kesim var, müzmin bir kötücül yaklaşımla, ekonominin dinamiğini bozmaya yönelik bir kampanyayı sürdürüyor. Bu kesimin söylemlerine cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum. İşin bir de psikolojik boyutu var. 7 TL’den dolar alanlar 10 TL’yi bekliyordu. Ancak şimdi 5 TL’ye indi. Trend aşağı yönde ilerledikçe, bu havayı bozup tersine çevirmeye çalışanlar bu söylentileri yayıyor” dedi.

DAHA DA GÜÇLENDİK

Türkiye ekonomisi üzerine oynanan oyunlara en iyi şekilde cevap verildiğini söyleyen Bakan Albayrak şunları söyledi: “Oynanan resmi ve hikayeyi görebilen topluma kavuşmayla birlikte sınamalardan Türkiye güçlenerek çıktı. Dengelenme sürecini başarıyla geride bıraktık. Sorumluluğumuzun çok daha yüksek ve yoğun olduğu kapıyı açtık. 2015 yılının 24 Kasım’ı o günkü kabinenin açıklandığında 30 dakika önce Rusya ile bir kriz yaşamıştık. Tüm o yaşadığımız süreçler çok farklı tecrübeler ve farklı hayırlara sebebiyet verdiğini düşünüyorum” dedi. Bu arada Bakan Albayrak dün ayrıca KDV iadelerinde önceki gün devreye giren ‘hızlı ödeme’ sistemine ilişkin Twitter hesabından “Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun” açıklaması yaptı.

TANZİM SATIŞ FİKRİ CUMHURBAŞKANIMIZIN