7 milyar avroluk mega proje! İki ülke arası yolculuk 7 dakikaya düşecek

Almanya ve Danimarka'yı birbirine bağlayacak dünyanın en büyük batık tüneli olan Fehmarnbelt Tüneli hayata geçiriliyor. Projenin 2029'da hayata geçirilmesi bekleniyor.



DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BATIK BİR MEGA TÜNEL

10 yıllık bir planlama ile ortaya çıkan Fehmarnbelt Sabit Bağlantı Tüneli'ne 2020 yılında başlandı. Fehmarn Belt Tüneli, 7 milyar avroyu aşan inşaat bütçesiyle Avrupa'nın en büyük altyapı projeleri arasında yer alıyor.

Tünel 18 kilometre uzunluğunda ve 89 bölümden oluşacak. Tünel için Danimarka'dan Almanya'ya 18 km uzunluğunda bir hendek oluşturulacak.

Amaç, bağlanabilirliği geliştirmek ve daha sürdürülebilir mobiliteyi taahhüt etmek. Fehmarnbelt tüneli tamamlandığında, Rødbyhavn (Danimarka) ile Puttgarden (Almanya) arasındaki yolculuk trenle yedi dakikaya, arabayla on dakikaya inecek. Bu nedenle, kullanıcılar yaklaşık bir saat tasarruf edecek.

ÇEVREYE SAYGILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTYAPI

Fehmarnbelt, 24 saat açık olacak. Proje tasarımı esnasında rüzgardan veya diğer meteorolojik olaylardan etkilenmeyecek şekilde tasarlandı.

Bu iddialı projenin sahipleri, gezegene saygılı bir yapı olduğunun da altını çiziyor:

Ulaşım sektörünün ekolojik geçişine önemli katkı sağlayacak. Trafiğin en kısa ve en hızlı rotayı kullanmasına izin vermek, CO2 emisyonlarını azaltacak ve karayolu ve demiryolu kapasitesini serbest bırakacaktır.

Star Gazetesi