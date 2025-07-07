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Ekonomi

7 Temmuz itibariyle geçerli oldu! Bursa'da ulaşıma zam

Burulaş, ulaşıma yaptığı zamlı tarifeleri açıkladı. 26 lira olan tam bilet fiyatı, 35 liraya çıktı.

IHA7 Temmuz 2025 Pazartesi 10:29 - Güncelleme:
7 Temmuz itibariyle geçerli oldu! Bursa'da ulaşıma zam
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Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Burulaş tarafından yapılan zamlı tarife, 7 Temmuz itibariyle geçerli oldu. Tarifeye göre, BursaRay, otobüs, tramvay ve özel halk otobüsü hatlarında ücretler yeniden belirlendi. Yapılan yeni zam ile birlikte 26 lira olan tam bilet fiyatı 35 lira olurken, 6,5 lira olan öğrenci bilet fiyatı ise 8,5 liraya çıktı.

BursaRay ve otobüs ücretleri şu şekilde oldu;

"Tam bilet ücretleri (tek biniş) BursaRay (1 durak) 8,5 lira, BursaRay (6-11 durak) 26,5 lira, BursaRay normal hat 35 lira, besleme hatları 31 lira, kısa hat otobüsler 33 lira, uzun hat otobüsler 44 lira, tramvay (T1, T2, T3) 27,5 lira, özel ring hatları 26,5 lira."

Öğrenci biletleri ise aşağıdaki gibi düzenlendi;

"Öğrenci bilet ücretleri (tek biniş) BursaRay (merkez hat) 8,75 lira, besleme hatları 7,75lira, kısa hat otobüs 8,25lira, uzun hat otobüs 11 lira, tramvay (T1, T2, T3) 6,90 lira, özel ring 6,5 lira."

İlçeler arası ulaşımda da yapılan zam ve diğer detaylara https://www.burulas.com.tr/fiyat-tarifeleri/ adresinden ulaşılabilir.

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