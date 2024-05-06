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Ekonomi

7 yıl sonra bir ilk! Türkiye'ye gelip kritik anlaşmalara imza atacak

Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah, Arap dünyası dışındaki ilk yurtdışı resmi ziyaretini yarın Türkiye'ye gerçekleştirecek. Kuveyt Emiri Sabah'ın ziyareti 7 yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşırken Ankara'da önemli anlaşmalara imza atılacak.

Sabah Gazetesi6 Mayıs 2024 Pazartesi 13:39 - Güncelleme:
7 yıl sonra bir ilk! Türkiye'ye gelip kritik anlaşmalara imza atacak
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16 Aralık 2023 tarihinde göreve başlayan Emir Şeyh Mişal, Arap dünyası dışındaki ilk yurtdışı resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Bu ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyinde yapılan ilk ziyaret olacak.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye ve Kuveyt arasında bilhassa son yıllarda yoğunlaşan beşeri temaslar, ilişkilerin önemli bir boyutu haline geldi.

Türkiye, Kuveyt vatandaşlarının turizm, tedavi ve emlak yatırımlarında en fazla tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Kuveyt, nüfusuna oranla Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke konumunda ve Kuveyt vatandaşları Türkiye'de emlak satın alan yabancılar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kuveyt'le ekonomi, ticaret, müteahhitlik, sağlık, turizm, enerji ve savunma sanayii gibi alanlarda mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Ziyaret sırasında imzalanacak anlaşmaların, bu hedef doğrultusunda önemli katkılar sağlaması öngörülüyor.

GAZZE MASADA

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, Gazze'deki durum başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde de bulunulacak. Türkiye ile Kuveyt arasında, köklü tarihi bağlara dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkileri bulunuyor.Bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıldönümü kutlanıyor.

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