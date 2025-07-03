İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ile Organize Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında eski başkan Tunç Soyer ile birlikte 130 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yakalama kararı bulunan CHP'li yöneticilerin bir kısmı ise Yunanistan'a kaçtı.

İZBETON A.Ş.'nin 1 milyar lira kamu zararına yol açan araç kiralama işini ÇEVLOG ve EGETEM isimli şirketlere verdiği, ÇEVLOG'un kazandığı ihalede kayıtsız araçlar üzerinden kamu zararı oluşturulduğu belirlenmişti. ÇEVLOG şirketi tanıdık çıktı. Sabah'ın haberine göre, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan ve CHP'nin önceki dönem İstanbul İl Yöneticisi İlhan Koç'un kardeşi Yılmaz Koç, Şeref Bülbül ve Diren Üykü'nün sahibi olduğu 1 milyon lira sermayeli ÇEVLOG Ayrıştırma Şirketi 7 yılda CHP'li belediyelerden 5 milyar 769 milyon liralık ihale almıştı.

ÇEVLOG şirketi ihale zengini olarak haberlerde de yer almıştı. Aynı şirket İzmir Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk operasyonunda da adını duyurdu.

Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde belediye arazisini eşi Neptün Soyer'in kurdurduğu kooperatife ihaleye fesat karıştırarak devrettiği ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son yolsuzluk operasyonu sonrası adı geçen yolsuzluk dosyasını Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istediği öğrenildi.

Öte yandan İZBETON üzerinden çok sayıda araç kiralandığı ancak bu araçlarla ilgili herhangi bir kayıt işlemi yapılmadığı belirtildi. Yine kooperatif vasıtasıyla bazı belediye yöneticilerinin temsil ve ağırlama giderlerinin makbuzlarının sunulmadan İZBETON'a ödetildiği kaydedildi. Yol yapım ihaleleriyle 'kentsel dönüşüm' adı altında kooperatiflerce alt yüklenicilere taşeron ihaleler vasıtasıyla haksız kazanç sağlandığı da iddia edildi.

CEMİL TUGAY GREVE GİDEN İŞÇİLERİ DE ŞİKÂYET ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi temizlik çalışanları yakın bir dönemde greve gitmiş, grev esnasında İzmir'de çöp dağları oluşmuştu. Başkan Cemil Tugay'ın çöp toplamaya çıktığı o dönemde DİSK'li çalışanlarca engellenmesi ise basına yansımıştı. Hadisenin burada kalmadığı, Cemil Tugay'ın yalnızca Tunç Soyer'i değil; maaşlarına zam isteyen DİSK'li belediye işçilerini de savcılığa şikâyet ettiği öğrenildi. Tugay'ın şikâyeti üzerine işçilere kamu davası açıldığı belirtildi.

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