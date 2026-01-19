İSTANBUL 5°C / 2°C
70 yıllık nükleer rüyası gerçek oldu: İnşaatın yüzde 99'u tamamlandı

Türkiye'nin 70 yıllık nükleer rüyasının gerçeğe dönüştüğü Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS)'nin sahasında incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'İlk reaktör inşaatının yüzde 99'unun tamamlandı.' açıklamalarında bulundu.

19 Ocak 2026 Pazartesi 13:46
70 yıllık nükleer rüyası gerçek oldu: İnşaatın yüzde 99'u tamamlandı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Mersin'de bulunan Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu.

Sahada yürütülen faaliyetleri yerinde gören Bayraktar, birinci reaktörün kontrol odasında yetkililerden bilgi aldı.

Bayraktar, Rusya'daki özel eğitimin ardından Akkuyu NGS'de işe başlayan Türk mühendislerle kontrol odasında bir süre sohbet ederek kendilerine başarılar diledi.

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile bir araya gelen Bayraktar, projede gelinen son aşamayı ve projenin hedeflerini ele aldı. Ziyarette Bayraktar'a Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

TÜRKİYE'NİN 70 YILLIK NÜKLEER RÜYASI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 70 yıllık nükleer rüyasının gerçeğe dönüştüğü Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulunduklarını aktararak, "Rosatom Genel Müdürü Sayın Alexey Likhachev ile inşasının yüzde 99'u tamamlanan birinci reaktörün beyni konumundaki kontrol odasında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledik. Ardından kapsamlı bir görüşme gerçekleştirerek projedeki ilerlemeyi ele aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hedefinin sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi ülkenin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklardan biri haline getirmek olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Nükleer enerji bizim için sadece bir elektrik üretim aracı değil, teknolojik atılımın, ekonomik kalkınmanın ve enerji yüzyılının da anahtarıdır. Bu güçlü vizyonla yalnızca Akkuyu ile kalmayarak Sinop ve Trakya'da da planladığımız yeni santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de üretim portföyümüze ekleyeceğiz. 2050'ye kadar nükleer kapasitemizi 20 bin megavata ulaştıracağız."

  • nükleer güç santrali
  • akkuyu
  • enerji

