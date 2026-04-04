Bayraktar, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda ülkeyi enerjide tam bağımsız kılma yolunda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu ifade eden Bayraktar, son 10 yılda dünyada yaşanan pandemi ve ekonomik krizleri örneklerle anlattı.

Yaşanan savaşlara işaret eden Bayraktar, "Bütün gayret ve çabamız Türkiye'yi bu ateş çemberinden uzak tutabilmek. Bütün mesaimiz Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu uluslararası diplomasi, bütün görüşme trafikleri aslında bunun etrafında şekilleniyor. Çünkü tehlikenin ne kadar büyük olduğunu, krizin ne kadar büyük olduğunu hepimizin fark etmesi lazım." diye konuştu.

Bayraktar, bu ateş çemberi içerisinde bir enerji krizinin de var olabileceğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedef, vizyon çok net ve bizim 'KIZILELMA'mız' diye ifade ettiğimiz şey Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefi. O kadar ehemmiyetli, o kadar önemli bir hedef ki ülkemizi bu anlamda ekonomik bağımsızlığa ve bu anlamda Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada lider ülke konuma getirecek çok önemli bir hedef." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka ve elektrik çağı olarak adlandırılan yeni bir döneme girildiğini aktaran Bayraktar, "Bugün Türkiye'de 450 bine yakın elektrikli araç var. Bizim tahminimiz, biraz daha düşük kalabilir ama 2035 yılına geldiğimizde yollarımızda belki 6 ila 8 milyon araç elektrikli olacak. Bu araçların hepsine elektrik lazım." dedi.

Bayraktar, vatandaşların yükselen hayat standartlarını karşılayacak şekilde enerji sağlamak zorunda olduklarını belirterek, "Ama Türkiye'nin bu konuda bir açmazı var. Türkiye maalesef enerjide dışa bağımlı bir ülke. Kullandığımız neredeyse 3 birim enerjinin 2'sini ithal ediyoruz. Doğal gaz da öyle, petrol de öyle, akaryakıt da öyle, kömür de öyle. Dolayısıyla diyoruz ki, 'Biz buradaki dışa bağımlılığımızı ne kadar azaltırsak bir kere dışarıya ödediğimiz döviz cebimizde, Hazinemizde kalacak.' Türkiye'de artık enflasyon, döviz, bunların hepsi sorun olmaktan çıkacak." diye konuştu.

Türkiye'nin 2022'de yaklaşık 96,5 milyar dolar enerji faturası ödediğine dikkati çeken Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Sonraki yıllarda 2023, 2024, 2025'te biraz düştü ama 60-70 milyar dolar Türkiye'nin her yıl dışarıya döviz ödeyerek içindeki ekonomik döngüyü kırmasına imkan yok. Onun için biz gece gündüz petrol arıyoruz, doğal gaz arıyoruz. Türkiye'de arıyoruz, denizlerimizde arıyoruz. Şimdi yurt dışına açılıyoruz, yurt dışında da aramaya başladık. Onun için Türkiye 70 yıllık rüyası olan ilkleri yapmaya gayret ediyor. Onun için Türkiye hidrolik santrallerini yaptı, şimdi onların yanına rüzgarını, güneşiyle yenilebilir enerjiyi koymaya gayret ediyor."

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81 ile doğal gaz ulaştırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizerek, "O günden bugüne Türkiye 200 bin kilometrenin üzerinde boru hattı inşa etti. Şimdi 950'nin üzerinde yerleşim yerinde 81 ilde 224 tane organize sanayi bölgesinde Türkiye doğal gaz kullanıyor." dedi.

"5 GEMİMİZ KARADENİZ'DE ÇALIŞIYOR"

Türkiye'nin, en büyük 4'üncü derin deniz filosuna sahip ülke olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"5 gemimiz Karadeniz'de çalışıyor. 2020 yılında pandeminin ortasında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık ve şimdi orada ürettiğimiz doğal gazı 4 milyon hanemiz kullanır hale geldi. Bunu 2026 yılında iki katına çıkaracağız, yani 8 milyon evin doğal gaz ihtiyacı kendi gazımızla karşılanmış olacak. Allah nasip ederse 2028'de 4 katına çıkaracağız. 16-17 milyon hane kendi doğalgazımızla ısınacak, yemeğini pişirecek. Terörle anılan Gabar'da Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfini yaptık. Bugün o dağlarda 3 bin 500 genç kardeşimiz çalışıyor. Türkiye'nin en kaliteli petrolünü ihtiyacımızın neredeyse yüzde 10'unu karşılar hale gelmiş durumundayız. Bu keşiflerle beraber üretimimizi Diyarbakır'da ve diğer yerlerde artırmaya devam edeceğiz."

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunlara yaparken, biz 'mavi vatan var' derken muhalefet ne diyor, 'mavi vatan masalı' diyor. Arkadaş, biz mavi vatanda destan yazıyoruz, sen Allah'ın suyunu boru hattıyla vatandaşa sunmaktan acizsin, çöpü toplayamıyorsun, İzmir'in hali ortada, Körfez'i temizlemekten acizsin. Bizim yaptığımız işlere bunların hayalleri bile yetişmez, onun için biz farklı biz dildeyiz, biz farklı bir oyun oynuyoruz, biz farklı biz vizyona sahibiz, biz farklı bir kadroyuz."

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Bayraktar, 2026 sonrası için enerjideki yeni dönemin daha farklı olacağını vurguladı.

Yılmadan ve söylenenlere kulaklarını tıkayarak, inandıkları yolda çalışmaya devam ettiklerini anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Şimdi hedef yurt dışı. Türkiye'de arayacağız, Türkiye'yi bırakmış değiliz ama artık Türkiye şimdi Somali'de petrol, doğal gaz arayan bir ülke haline geldi. Önümüzdeki hafta, birkaç gün sonra Somali'ye gidiyorum. Cuma günü Çağrı Bey gemimiz oraya varıyor. Çağrı Bey gemimizle Somali'deki ilk deniz sondajına başlayacağız. Allah'ın izniyle orada bulacağımız petrolle hem Somali'nin hem Doğu Afrika'nın, o bölgenin ama inşallah ülkemize de çok büyük katkısı olabilecek bu çalışmayı hayata geçireceğiz. Kendi mühendislerimizle, kendi teknisyenlerimizle, kendi gemilerimizle bunu yapan bir ülke haline geldik."

Bayraktar, 1956'da başlanan nükleer serüveninde artık sona yaklaşıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk santralden elektriğimizi üreteceğiz. Bu 70 yıllık rüya, 70 yıllık hayal, hemen her iktidar bunu denemiş aklından geçirmiş ama hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadroları olarak yine bunu gerçekleştirmek, bütün zorluklara rağmen önümüze getirilen, çıkarılan bütün engellemelere rağmen doğrudan veya dolaylı bütün yaptırımlara rağmen biz bu projeyi hayata geçiriyoruz. Durmayacağız. Sinop, Trakya projeleriyle ve 2026 sonrası AK Parti'nin üçüncü enerji çağında bu çağı nükleer çağ haline getireceğiz."

Türkiye'nin, işlenen madenleri ekonomiye katarak dışa bağımlılığını bitireceğini, böylece çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacağını vurgulayan Bayraktar, "Çok daha bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen ve İslam aleminde onları da bir anlamda birleştiren ve bütünleştiren bir konuma Türkiye'yi getirmiş olacağız. Bizim Türkiye hayalimiz, sevdamız budur. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önümüzdeki yıllarda biz ak kadrolar ve AK Parti teşkilatları olarak hep birlikte bu birlik ve bütünlük içerisinde bu hedefleri başaracağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor taraftarları, toplantı öncesi Bayraktar'a isminin yazılı olduğu bordo-mavili forma hediye etti.

Bakan Bayraktar, kentteki temasları kapsamında Vali Tahir Şahin ile makamında bir araya geldi.