19 Mayıs 2020 Salı 16:37 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 17:14

Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve Başkan Erdoğan tarafından 2008'de temeli atılan Ilısu Barajı'nda ilk türbin devreye girdi ve elektrik üretimi başaldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni’ne video konferansla katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2008'den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık.

Kendi halkına silah çekenlere en güzel cevap bu eserdir. Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissetirecek

Baraj yıl sonu tam kapasite faaliyete geçecek.

(Ilısu Barajı) Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz.

Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz.

Türkiye 2002'de 276 baraja sahipti biz buna 585 baraj daha ekledik.

Yola çıktığımızda birileri birkaç yıl iktidarda kalıp gideceğimizi düşünüyordu. Planlarımızı, programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, 1 asırlık dilimlere göre yaparak, geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık.

Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz. Enerji atılımı yapacağız. 17 baraj açılışını daha yapacağız.

Sadece 2020 yılında inşası tamamlanan 403 tesisi hizmete sunmayı planlıyoruz.



Ülkeye ve millete hizmet yolunda durmak yok, yola devam anlayışıyla gece-gündüz eser üretmeye devam edeceğiz.

Ülkemizde ekilmemiş tek karış toprak, harekete geçirilmemiş en küçük potansiyel bırakmadan, çok çalışarak yeni döneme hazırlanacağız.

(Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi) 2500 yataklı bu hastane çok önemli bir çekim alanı oluşturacaktır.