7.3 şiddetine dayanan ‘karbon elyaflı’ bina

Binlerce ocağın sönmesine neden olan 1999 depreminden en fazla etkilen il olan Yalova’da depreme dayanıklı bina projesi başarıyla tamamlandı. Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Karbon-Elyaf Lifli Kompozitler İle Yapısal Güçlendirme’ projesi kapsamında bina onarım ve güçlendirmelerinde karbon elyaf kullanımı olumlu sonuçlar verirken, stratejik ürünün depreme karşı daha dayanıklı bir koruma sağladığı tespit edildi.

SUNİ SARSINTI YAPILDI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, proje kapsamında iki bina yapıldığını ve bunlardan birisinin karbon elyafla güçlendirildiğini belirtti. Yılmaz, “Valiliğimiz tarafından tahsis edilen bir noktaya birbirinin aynısı iki bina inşa edildi. Birine karbon elyaf kompozit malzemenin uygulaması yapıldı. İki binaya da suni sarsıntıyla depremsellik yönünden şiddet uygulandı. İstanbul Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirdik. Burada güçlendirme, karbon elyaf uygulaması yapılmayan bina ilk depremsellik anında yıkılma gösterdi. Ancak karbon elyafla güçlendirme yapılan bina 7.3 depremselliğe kadar dayanıklılık gösterdi, yıkılmadan ayakta kaldı” dedi.

DÜNYADA 8 YERDE VAR

Kamu-özel sektör-üniversite iş birliğiyle yürütülen projenin bu yıl tamamlandığını dile getiren Yılmaz, bu kapsamda Çiftlikköy ilçesindeki ikiz binanın karbon elyafla güçlendirilmesinin de yapıldığını anlattı. Güçlendirme için 23 başvuru olduğunu dile getiren Yılmaz, “Bunların değerlendirmesini yaptığımızda en uygun yapının burası olduğunu gördük. Depremden önce yapılmış bir yapı. 1999 Marmara depremini de görmüş olduğu için bu yapı komisyonumuzca değerlendirildi” dedi. Depremden önce inşa edilmiş yapıya karbon elyafla güçlendirme uyguladıklarını ve dayanıklılığı test ettiklerini vurgulayan Yılmaz, “Beton ve çelikle güçlendirmeye alternatif olabilecek bir yapı olarak gördüğümüz için karbon elyaf kompozit malzemeyi tercih ettik. Stratejik bir ürün. Dünyada sadece 8 noktada üretilen bir ürün. Ülkemizde de Yalova’da üretiliyor. O anlamda Yalova deprem bölgesinde yer aldığı için, bunun daha yaygın kullanılarak yapı stokumuzun güçlendirilmesini amaçladık” diye konuştu.