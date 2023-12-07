8 Aralık 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu cuma neler var?

BİM 8 Aralık 2023 aktüel kataloğunun kampanya ürünleri tanıtıldı. BİM'de bu hafta; Teknoloji, ev tekstili, kışlık giyim ve Elektrikli Ev Ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma LG 50 İnç UHD Smart Led TV 16,999 TL'den satışa sunulacak. İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM 8 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 8 Aralık Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; LG 50 İnç UHD Smart Led TV 16,999 TL, HP markası ile 2 yıl garantili Windows 11 home, AMD Reyzen 5 işlemcisi ile dikkat çeken 8 GB DDR4, AMD Raeon grafik kartlı, 256 GB SSD Diske sahip HP Notebook 11,999 TL'den yer alıyor.