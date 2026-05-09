8 milyar dolara ulaştı! SAHA 2026 Türk savunmasının gücünü bir kez daha gösterdi

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı düzenlendi.

SAHA 2026 kapanış programında konuşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat İkinci, "SAHA 2026 bu yıl rekorlara imza atan bir organizasyon seviyesinde tamamlamış bulunmakta. Bugün son günümüz ve halka açık günümüz. Geçen yapmış olduğumuz SAHA'dan itibaren gelişme bu konuda katılımı dikkate aldığımızda hem halkımızın hem de yurt dışından ciddi bir teveccühün olduğunu görmemiz mümkün. SAHA 2026, 400 bin metrekare kapalı alanda yapmış olduğumuz bir organizasyonumuz oldu. 150 binden fazla ziyaretçi SAHA 2026'yı ziyaret etti. Yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat projesinin de imzası gerçekleştirildi. Bu bir önceki SAHA fuarından çok daha yüksek bir rakam. Bu aslında Türk Savunma Sanayii'nin ivmesini, Türk Savunma Sanayii'nin gelişimini, aslında yurt dışından olan ilginin göstergesinin bir tanesi. Birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirmiş olduğumuz SAHA 2026'da 75'den fazla ülkenin delegasyonunu biz misafir ettik. SAHA 2026'nın başarı unsurlarından bir tanesi de bu yıl yapmış olduğumuz organizasyonda savunma sanayii firmaları tarafından 200'den fazla ürün lansmanı yapılmış olmasıdır" dedi.