8 Aralık 2025 Pazartesi
  8 milyar metreküp gaz... Szijjarto: Türkiye, güvenilir ve adil bir transit ortağı
8 milyar metreküp gaz... Szijjarto: Türkiye, güvenilir ve adil bir transit ortağı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, bu yıl yaklaşık 8 milyar metreküp gazın TürkAkım boru hattı üzerinden Macaristan'a ulaşacağını aktararak, 'Türkiye, güvenilir ve adil bir transit ortağıdır.' ifadesini kullandı.

8 Aralık 2025 Pazartesi 17:11
Szijjarto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen "Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı"na ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye ile birlikte Ukrayna'daki savaşın müzakere yoluyla sona ermesi çağrısında bulunduklarını belirten Szijjarto, "Rusya'daki petrol boru hatları veya Karadeniz'deki tankerleri hedef alan enerji tedarik yollarına yönelik saldırıları kınıyoruz." ifadesine yer verdi.

Peter Szijjarto, bu yıl yaklaşık 8 milyar metreküp gazın TürkAkım boru hattı üzerinden Macaristan'a ulaşacağını vurgulayarak, "Türkiye, güvenilir ve adil bir transit ortağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

