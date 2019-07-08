8 Temmuz evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
Vatandaşlar, ‘8 Temmuz evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı nasıl öğrenilir?’ sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Temmuz ayının ikinci haftasında evde bakım maaşları yatmaya devam ediyor. Binlerce hasta, yaşlı ve engelli insana bakan vatandaşlar evde bakım maaşının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı hesaplara bin 315 TL olarak yatacak. Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. İşte 8 Temmuz itibariyle evde bakım maaşı yatan illerin listesi haberimizin detaylarında…
‘8 Temmuz evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı nasıl öğrenilir?’ sorularına 8 Temmuz itibari ile vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Temmuz ayının ikinci haftasıyla evde bakım maaşları yatamaya başladı. Binlerce hasta, yaşlı ve engelli insana bakan vatandaşlar evde bakım maaşının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı hesaplara bin 315 TL olarak yatacak. Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz. İşte 8 Temmuz itibariyle evde bakım maaşı yatan illerin listesi haberimizin detaylarında…
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor.
E-DEVLET GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?
3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,
* Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,
* 1 adet fotoğraf,
* Engelli Sağlık Kurulu raporu,
* Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu - İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,
* Boşanma halinde boşanma kararı,
* Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı..
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemi ister sms ister e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.