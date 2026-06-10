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Ekonomi

8 yıllık ara bitti! Avrupa devinden 200 milyon euroluk Türkiye onayı

Türkiye, Avrupa Yatırım Bankasından (AYB) yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda 200 milyon avro kaynak temin etti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'AYB ülkemizin kalkınma önceliklerine destek vermek amacıyla uygun koşullu finansman olanaklarını 2023 yılında deprem sonrası imar çalışmaları için verilen kredi hariç olmak üzere 8 yıl aradan sonra tekrar harekete geçirdi.' ifadelerini kullandı.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
8 yıllık ara bitti! Avrupa devinden 200 milyon euroluk Türkiye onayı
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Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları sürüyor.

AYB kaynaklarından sağlanmak üzere Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerinin desteklenmesi amacıyla Hazine geri ödeme garantisi altında 200 milyon avro tutarında iki ayrı finansman anlaşması imzalandı.

Bu kapsamda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) aracılığıyla sürdürülebilir sanayi yatırımlarına 100 milyon avro, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) aracılığıyla da Türk ihracatçıların yeşil finansman projelerine 100 milyon avro kaynak sağlanacak.

Türkiye'nin küresel iklim hedefleri ve yeşil büyüme vizyonu doğrultusunda temin edilen finansmanla reel sektörün ve ihracatçıların yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ile yeşil ve sürdürülebilir sanayi alanlarındaki yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Söz konusu kredilerle birlikte bu yıl sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarı 4,9 milyar dolara ulaştı.

"TÜRKİYE'YE DESTEK ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin değerlendirmesinde, AYB ile yakın işbirliği sonucu Türkiye'nin kalkınma odaklı projelerine yönelik desteğin artarak devam ettiğini belirtti.

Bakan Şimşek, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin AB ile olan ilişkilerindeki pozitif ivmenin olumlu etkileri, dış finansman alanında somut olarak görülmeye başlandı. Bu çerçevede, AYB ülkemizin kalkınma önceliklerine destek vermek amacıyla uygun koşullu finansman olanaklarını 2023 yılında deprem sonrası imar çalışmaları için verilen kredi hariç olmak üzere 8 yıl aradan sonra tekrar harekete geçirdi."

  • avrupa yatırım bankası
  • türkiye
  • yeşil dönüşüm
  • kaynak

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